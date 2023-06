Terra amara: Mujgan ordina a Behice di andarsene | Trama 26 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 26 giugno 2023

Hunkar riesce a convincere Demir a non cedere la raffineria agli uomini di Ankara e a scagionare Zuleyha, in modo che lei possa uscire dal carcere e rivedere i bambini; una volta rientrata alla villa, però, Zuleyha viene costretta da Demir a svolgere dei compiti molto utili. Alla notizia della liberazione di Zuleyha, Behice comincia a instillare in Mujgan il dubbio che la donna stia minando il suo futuro e quello della sua famiglia. Mujgan, comunque, inizia a comprendere che sono proprio le frequenti insinuazioni della zia ad averle fatto perdere il controllo e le ordina di tornare ad Istanbul.