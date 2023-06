Terra amara: Demir e Yilmaz al capezzale di Zuleyha | Trama 29 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 29 giugno 2023

La piccola Uzum svela a Hunkar che sa benissimo dove sono Adnan e Leyla; a quel punto la bambina la conduce a casa di Sevda, che per molti anni è stata l'amante di Adnan, marito di Hunkar. Quest'ultima ne resta sconvolta e dice a Demir che non vuole vederlo mai più, dopodiché prende i bambini e li riporta alla villa. Una volta rientrata, hunkar apprende delle gravi condizioni in cui versa Zuleyha. In ospedale, Demir e Yilmaz si recano da Zuleyha, ancora in stato di incoscienza dopo l'intervento che le ha salvato la vita; i due si scontrano davanti agli occhi di Mujgan..