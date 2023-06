Terra amara: Demir si pente del male fatto a Zuleyha | Trama 30 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 30 giugno 2023

Dopo lo sparo di Mujgan, Zuleyha si trova in ospedale in gravi condizioni. Mujgan teme ora che la sua rivale possa sopravvivere e che smentisca di aver tentato di togliersi la vita (come tutti pensano); comunque la donna, spinta anche dalla zia Behice, decide di negare le sue responsabilità. Quando Zuleyha si risveglia, fra le due assistiamo a un aspro scontro. Demir si è intanto pentito di tutto il male fatto a Zuleyha e le promette di restituirle i figli. Yilmaz dice a Fekeli che vuole divorziare da Mujgan.