Terra amara: Zuleyha in prigione! | Trama 4 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 4 giugno 2023

Demir è tuttora molto arrabbiato con Zuleyha, essendo convinto che lei lo abbia tradito. La sua decisione di tenerla lontana dai figli dunque non cambia e Zuleyha è totalmente disperata. Comunque, la ragazza viene accolta in casa di Fekeli. Quest’ultimo, Yilmaz e Hunkar tentano di far stare calma Zuleyha, dicendole che presto Demir attenuerà la sua rabbia.

Mujgan, pensando anche lei di essere stata tradita, rientra a casa dopo essere quasi fuggita in America con suo figlio. Ad accoglierla, neanche a dirlo, troverà Zuleyha. Mujgan comincia a litigare violentemente con Yilmaz e Zuleyha ne approfitta per sottrarre la pistola di Fekeli, tornare alla villa e sparare a Demir, il quale è in fin di vita. Demir viene portato d’urgenza in ospedale per essere operato immediatamente e Zuleyha viene arrestata per avergli sparato. Julide assicura a Zuleyha che cercherà di farle ottenere la pena minima possibile.

Hunkar svela a Fekeli di essersi pentita per aver sempre trattato male Zuleyha e aggiunge che quanto successo a Demir è anche una conseguenza delle proprie azioni. Zuleyha, una volta in carcere, comprende ben presto che le sue compagne di cella hanno con lei un atteggiamento ostile.