Terra amara: Saniye ottiene i soldi che Gaffur aveva dato a Hatip | Trama 6 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 6 giugno 2023

Saniye cerca l’aiuto di Naciye per la faccenda del debito che Gaffur ha ancora con Hatip. La donna, molto arrabbiata per via del comportamento del consorte, sottrae le chiavi della cassaforte e consegna a Saniye la cambiale che Gaffur aveva negato di aver firmato, ridandole indietro anche i soldi che Gaffur aveva già dato a Hatip. Quando lui lo scopre, corre arrabbiato a lamentarsi a casa di Sermin, ma lì trova Fusun e deve a quel punto inventarsi una scusa per giustificare la sua visita… Seguici su Instagram.