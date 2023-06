Terra amara: Zuleyha perde il controllo in carcere | Trama 7 e 8 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno 2023

Saniye fornisce a Gaffur la notizia dei soldi che lei è riuscita a riavere indietro e decide di utilizzare questo denaro come fondo per gli studi della piccola Uzum. Zuleyha, intanto, si trova in carcere dove subisce le vessazioni delle altre detenute. Yilmaz si reca da lei e giura di tirarla fuori di galera; fa lo stesso anche Hunkar, che, dopo essersi scusata con la nostra protagonista per il passato, le promette di aiutarla e le porta in visita i figli Adnan e Leyla. Behice spinge Mujgan a farsi furba e negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Yilmaz.

Dopo la visita dei figli, Zuleyha perde il controllo e aggredisce una compagna di cella. Nel frattempo, Demir esce dal coma ma non intende salvare Zuleyha. L'uomo, appreso da una guardia delle visite di Yilmaz a Zuleyha, va in carcere e ascolta un dialogo tra i due. Hatip da Sermin e auspica di potersi godere una serata tranquilla, ma lei lo mette alle strette: o divorzia da Naciye o sarà l'ultima volta in cui si vedono.