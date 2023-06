Terra Amara, anticipazioni: Ali Rahmet caccia Behice! Ecco dove la manderà…

Le pretese e la maleducazione della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) spingeranno Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) a compiere un gesto estremo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Stanco dei suoi modi di fare, il buon padrino caccerà la scomoda ospite dalla sua tenuta…

Terra Amara, news: Behice vuole trovare i soldi di Yilmaz

Questa storyline prenderà il via qualche tempo dopo la morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). A differenza della nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova), che si dispiacerà per la triste fine del consorte (in primis perché il figlio Kerem Alì sarà rimasto orfano), Behice avrà in mente soltanto una cosa: convincere la parente a chiedere quanto prima ad Ali Rahmet l’eredità di Yilmaz, per poi trasferirsi a Istanbul e rifarsi una vita.

Tuttavia, Behice dovrà presto scontrarsi con la dura realtà poiché scoprirà che, poco prima di morire, Yilmaz ha venduto tutti i suoi beni alla defunta Hunkar (Vahide Percin), facendo sparire nel nulla i trenta milioni ricavati dagli stessi. A quel punto, esattamente come Mujgan, Behice penserà che ad intascarsi il grosso malloppo sia stata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), dato che Yilmaz voleva fuggire con lei, ma non avrà prove per dimostrarlo.

Per questa ragione, Behice chiederà ad una sua conoscente di frugare nei conti di Zuleyha e dei piccoli Adnan e Leyla per capire se siano lì…

Terra Amara, news: Behice discute con Nazire

In attesa di appurare tutta la faccenda, Behice sarà dunque costretta a ritornare a vivere nella tenuta di Ali Rahmet, dopo che l’aveva lasciata in malo modo; ciò non piacerà però a Nazire (Teksin Pircanli) e alle altre domestiche della casa, che spesso e volentieri eviteranno di rifarle la camera lasciandola in disordine.

Un comportamento che Behice considererà intollerabile. Non a caso, un giorno, la donna si scaglierà con violenza contro Nazire e un’altra collega, invitandole a stare al loro posto e a comportarsi con lei come loro compete poiché stanno parlando con una signora e non con una donna “umile” come loro. Parole che ovviamente non piaceranno ad Ali Rahmet, che si troverà ad ascoltare per caso il litigio…

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet caccia Behice dalla tenuta e…

A quel punto, Ali Rahmet prenderà immediatamente il controllo della situazione e, con i suoi soliti modi di fare eleganti e cortesi, chiederà a Behice di preparare i bagagli perché intende farla trasferire in un’altra casa di sua proprietà, dove starà certamente più comoda e potrà mangiare del cibo “più salutare e meno grasso” rispetto a quello che, a suo dire, prepara Nazire.

Una mossa con la quale Ali Rahmet metterà di fatto Behice in un angolo, dato che la manderà in una casa modesta e destinata all'occorrenza ai suoi dipendenti. Una location che, neanche a dirlo, non piacerà affatto alla Hekimoglu, la quale comunque non potrà andare da nessun'altra parte dato che ormai non avrà più un soldo!