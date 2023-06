Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet, ecco chi sarà il suo nuovo erede

Cosa deciderà di fare Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) in seguito alla morte eccellente che vedremo nei prossimi mesi? La risposta arriverà nel corso delle future puntate italiane di Terra Amara, quando il buon padrino dovrà rivedere quanto deciso in precedenza su chi sarà il suo sostituto una volta che Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) non ci sarà più. E la scelta ricadrà sul nipote Fikret (Furkan Palali), il figlio del defunto fratello Musa…

Terra Amara, news: chi è Fikret

Trattandosi di un personaggio ancora inedito (entrerà in scena nel corso della terza stagione), ricordiamo ai nostri lettori che Fikret avrà modo di riabbracciare lo zio Ali Rahmet dopo circa trent’anni, visto che l’ultima volta che lo ha visto era appena un bambino. Proprio per questo, la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermacioglu) riterrà inizialmente che il ragazzo sia un impostore, ma dovrà ricredersi quando mostrerà allo zio la stessa cicatrice che si era procurato da bambino ustionandosi col fuoco.

Anche se sarà chiaro che starà nascondendo qualcosa, tant’è che inizierà ad investigare su Yilmaz e i suoi conti, Fikret riuscirà a guadagnarsi in breve tempo la fiducia di Ali Rahmet e verrà assunto nella fabbrica di cotone. Tra le altre cose, darà poi l’impressione di essere attratto da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), che rispetterà per via del suo matrimonio “traballante” con Yilmaz…

Terra Amara, trame: Ali Rahmet distrutto dalla morte di Yilmaz

Una situazione, decisamente controversa, che avrà dei nuovi innesti quando Yilmaz morirà in seguito alle ferite riportate in un brutto incidente stradale. C’è da dire che Behice sotto sotto gioirà per la morte di Akkaya in quanto quest’ultimo non avrà fatto in tempo a divorziare da Mujgan (che potrà ereditare così parte dei suoi averi); invece Ali Rahmet si struggerà dal dolore per la perdita del figlioccio, ma non vorrà lasciarsi sopraffare dalla tristezza per il bene del piccolo Kerem Alì, che sentirà di dover proteggere come se fosse suo nipote.

Comunque sia, ad un certo punto, Ali Rahmet avrà bisogno di qualcuno con cui sfogarsi e si confiderà proprio con Fikret, al quale farà prendere un “impegno”…

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet converte Fikret nel suo nuovo erede

Ali Rahmet sottolineerà che sente che ormai non gli resta tanto tempo da vivere, perché il dolore per le perdite di Hunkar (Vahide Percin) e Yilmaz è troppo grande, dunque l’uomo chiederà a Fikret di prendersi cura della sua famiglia una volta che non ci sarà più perché è ormai lui il suo erede. Un vero e proprio passaggio di testimone che bisognerà osservare con attenzione, anche per l’atteggiamento decisamente ambiguo che lo stesso Fikret continuerà a mantenere.

Da un lato il ragazzo sarà realmente affezionato alla zio e, come confesserà al cugino Bahtiyar, gli vorrà bene dal profondo del cuore; dall'altro Fikret continuerà ad indagare sugli abitanti di Cukurova e le sue attenzioni si concentreranno pure su Demir Yaman (Murat Unalmis). Per quale motivo?