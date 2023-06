Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese, una drammatica uscita di scena sarà destinata a cambiare per sempre ogni equilibrio a Cukurova. In seguito ad un drammatico incidente, infatti, Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) perderà la vita, lasciando Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e le persone che gli volevano bene tristi e sconsolate. Una morte che segnerà un vero e proprio spartiacque nelle vicende della telenovela turca…

Terra Amara, news: il drammatico incidente di Yilmaz

La storyline partirà quando, stanchi delle continue lotte, Demir Yaman (Murat Unalmis) e Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) decideranno di concedere il divorzio a Zuleyha e Yilmaz, a patto che i piccoli Leyla e Kerem Alì restino a vivere con loro. A quel punto, la Altun e Akkaya non avranno più nessun motivo per scappare da Cukurova e si sistemeranno in un’altra casa, dove andranno a vivere con Adnan, il figlio che hanno in comune.

L’idillio d’amore durerà però pochissimo: qualche giorno dopo il trasferimento, Kerem Alì cadrà dal divano e finirà per sbattere la testa a causa di una svista di Mujgan. Con uno stato d’animo piuttosto alterato, Yilmaz si metterà quindi alla guida per raggiungere il figlioletto in ospedale, ma perderà il controllo dell’auto e cadrà in un burrone. Anche se Demir lo trarrà in salvo dalle vettura, le condizioni di Yilmaz appariranno fin da subito disperate e verrà sottoposto ad una difficile operazione…

Terra Amara, trame: Yilmaz fa una richiesta a Demir

Dopo qualche ora, seppur ammaccato per via dell’incidente, Yilmaz riprenderà conoscenza, cosa che farà pensare a Zuleyha e al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) che si stia riprendendo. Non a caso, anche Mujgan trarrà un sospiro di sollievo per la ripresa del “marito” e si riappacificherà definitivamente con lui, promettendogli che non gli farà più la guerra per il bene di Kerem Alì.

Tuttavia, in tutte queste scene, Akkaya apparirà piuttosto sofferente, tant’è che ad un certo punto chiederà di poter parlare con Demir. A quest’ultimo, Akkaya strapperà infatti la promessa di prendersi cura di Zuleyha e dei suoi figli, qualora dovesse morire. Impegno che Yaman accetterà di buon grado, precisando al suo interlocutore che anche lui dovrà faro lo stesso nel caso sia lui il primo a lasciare la terra.

Terra Amara, spoiler: Yilmaz giura amore eterno a Zuleyha e muore

Una situazione difficile, quella di Yilmaz, che precipiterà definitivamente nel giro di qualche minuto, mentre sarà da solo con Zuleyha (che si offrirà di fare la notte in ospedale per stargli accanto). All’improvviso, Yilmaz inizierà a tremare e a stare male e, con le lacrime agli occhi, dirà a Zuleyha che è stata il centro della sua vita “fino al suo ultimo respiro“. Parole cariche d’amore che, di fatto, saranno le ultime che Akkaya riuscirà a pronunciare, dato che poco dopo spirerà lasciando la Altun sconsolata e in un mare di lacrime.

Si tratta di scene drammatiche con le quali Ugur Gunes, lo storico protagonista di Terra Amara, dirà addio alla soap dopo ben 246 puntate (tenendo conto della numerazione europea). E con la sua uscita di scena niente a Cukurova sarà più come prima… Seguici su Instagram.