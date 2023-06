Un terribile scontro con il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) impensierirà Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E ciò avrà a che fare con un ennesimo tentativo di fuga da Cukurova di Yilmaz e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra Amara, news: il tentativo di fuga di Yilmaz e Zuleyha fallisce

Come abbiamo anticipato in precedenza, Yilmaz e Zuleyha decideranno di fuggire al termine della ricorrenza per i quaranta giorni della morte di Hunkar Yaman (Vahide Percin). In particolare, la Altun narcotizzerà tutti i residenti della tenuta Yaman, in primis il marito Demir (Murat Unalmis), e poi preparerà le valigie per sé e per i piccoli Adnan e Leyla. Lo stesso farà dunque Akkaya, dato che scapperà con Kerem Alì quando tutti si saranno addormentati nella residenza di Fekeli.

In ogni caso, il piano dei due piccioncini andrà letteralmente a monte quando verranno fermati da un’auto della polizia. Nonostante i passaporti falsi per loro e i bambini, Zuleyha e Yilmaz verranno costretti a seguire gli agenti in commissariato, dove andranno incontro ad un’amara sorpresa, dato che si troveranno di fronte ad Ali Rahmet e a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova)…

Terra Amara, trame: Zuleyha ritorna da Demir

Una volta che avrà modo di parlare con il padrino, Yilmaz scoprirà infatti che Mujgan è stata la prima a rendersi conto della sua fuga, ragione per la quale ha dato subito l’allarme e ha fatto sì che Ali Rahmet potesse mettersi in contatto con la polizia e impedirgli di fuggire.

Un vero e proprio colpo di scena che, purtroppo, obbligherà Zuleyha a fare ritorno da Demir, dato che quest’ultimo si presenterà in commissariato e porterà via Adnan e Leyla, sottolineando che se vuole stare con loro dovrà fare ritorno nella tenuta Yaman.

Terrorizzata dall’idea di non rivedere i bambini, la Altun si piegherà all’ennesimo ricatto “emotivo” di Demir, anche se sarà abbastanza chiaro che non vuole affatto rinunciare all’amore che sente per Yilmaz e al desiderio di rifarsi una vita al suo fianco…

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet “ripudia” Yilmaz

Ma di Yilmaz, invece, che cosa ne sarà? Possiamo anticiparvi che Ali Rahmet sarà abbastanza disgustato dall’atteggiamento del figlioccio, che era disposto sia ad andare via da Cukurova senza neanche salutarlo e sia a privare Mujgan del suo ruolo di madre, strappandole con l’inganno Kerem Alì. Per tale ragione, il padrino si schiererà completamente dalla parte della dottoressa e ripudierà Yilmaz, annunciandogli che non deve fare ritorno a casa perché non lo sente più come il proprio figlioccio.

Un discorso duro che spezzerà il cuore di Yilmaz, il quale cercherà invano di farsi ascoltare da Ali Rahmet. Comunque sia, vi anticipiamo che Akkaya non sarà completamente solo, dato che Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet, gli offrirà il suo aiuto…