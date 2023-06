Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet scopre qualcosa di strano su…

Per quanto tempo Fikret Fekeli (Furkan Palali) potrà nascondere allo “zio” Ali Rahmet (Kerem Alisik) di essere figlio illegittimo di Adnan Yaman, il defunto padre di Demir (Murat Unalmis), e non del fratello Musa? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, ossia quando il buon “padrino” verrà messo al corrente di un’azione alquanto singolare compiuta dal nipote…

Terra Amara, news: Fikret distrugge la tomba di Adnan Yaman

Per prima cosa, prima di dare inizio alla sua vendetta ai danni del fratellastro Demir, Fikret si recherà al cimitero per fare visita alla tomba del “padre” Adnan, al quale mostrerà tutta sua rabbia per aver abbandonato lui e la madre al loro destino quando Musa non si è più voluto prendere cura di loro (ciò a causa del tradimento subito dalla moglie). In preda alla rabbia, Fikret si armerà poi di un grosso masso e distruggerà in mille pezzi la lapide del defunto.

Un’azione che non passerà a lungo inosservata a Demir, che verrà informato il giorno successivo di quanto avvenuto e non si capaciterà del brutto gesto fatto ad un uomo che è ormai morto da tanti anni. Ovviamente, Fikret non vorrà perdersi la scena e si avvicinerà a Demir, fingendosi a sua volta indignato per quello che è capitato. La bugia avrà però le “gambe corte”…

Terra Amara, trame: qualcuno scopre il doppio gioco di Fikret

Nel giro di poche ore, i telespettatori scopriranno però che un uomo era presente al cimitero, in orario notturno, proprio quando Fikret distruggeva la lapide di Adnan Yaman Senior. Lo stesso uomo che, qualche giorno dopo rispetto al fattaccio, ritroverà Fikret nei pressi della tomba del padre di Demir con fare minaccioso.

Neanche a dirlo, questo personaggio inizierà così a riunire i tasselli del puzzle (pur non sapendo da cosa derivi tutto l’astio del ragazzo nei confronti di Adnan), ma penserà di non avvisare Demir pur di non innescare una nuova faida a Cukurova. Tuttavia, una volta che ripenserà meglio al da farsi, lo “sconosciuto” parlerà della questione con qualcun altro…

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet e la scoperta su Fikret

La persona a cui l’uomo si rivolgerà sarà proprio Ali Rahmet, che resterà stranito quando gli verrà comunicato che il nipote Fikret ha ridotto in mille pezzi la tomba di Adnan Yaman. Un comportamento che Fekeli Senior non riuscirà proprio a contestualizzare, anche perché fino a quel momento Fikret si sarà mantenuto ben lontano dalla famiglia di Demir.

Comunque sia, Ali Rahmet non potrà approfondire la faccenda nell'immediato perché ci sarà un lieto evento a cui dovrà pensare. Ma il tutto sarà soltanto rimandato…