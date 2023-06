Terra Amara anticipazioni: arriva Bahtiyar, il cugino di…

Nel corso della terza stagione di Terra Amara entrerà in scena una new entry tutta da scoprire. I telespettatori italiani dovranno infatti familiarizzare con il volto del dottor Bahtiyar, che arriverà a Cukurova per raggiungere il cugino Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote del buon Ali Rahmet (Kerem Alisik)…

Terra Amara, news: chi è Bahtiyar

Se avete avuto modo di seguire i nostri precedenti post sapete già che Fikret è il figlio di Musa, il fratello defunto di Ali Rahmet. Bahtiyar sarà invece un cugino da parte di madre di Fikret, motivo per il quale non avrà nessun tipo di legame di parentela con il padrino di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Stando alle anticipazioni, Bahtiyar arriverà all’improvviso a Cukurova, in primis per prendere servizio nell’ospedale cittadino dove lavora anche Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

Fin da subito, l’uomo si comporterà in un una maniera abbastanza criptica, tant’è che storcerà addirittura il naso quando, nel corso di un dialogo, Fikret esprimerà tutto l’affetto che sente nei riguardi di Ali Rahmet. Un atteggiamento decisamente strano che per il momento non verrà approfondito, nemmeno quando Fikret farà una proposta al cugino…

Terra Amara, trame: Fikret dà ospitalità a Bahtiyar nella tenuta di Fekeli

Eh sì: appena scoprirà che ha preso possesso di una stanza in un residence, Fikret dirà infatti a Bahtiyar che non è necessario che spenda inutilmente dei soldi perché nella grande tenuta di Ali Rahmet c’è spazio anche per lui. Seppur titubante (non volendo arrecare nessun tipo di disturbo), Bahtiyar accetterà tale condizioni, specificando che comunque tale sistemazione dovrà considerarsi provvisoria perché intende trovare anche lui un posto fisso dove stare.

In ogni caso, il buon gesto di Fikret andrà presto ad intrecciarsi con uno spiacevole imprevisto: proprio in quel giorno, Yilmaz avrà infatti un terribile incidente in automobile che metterà sottosopra tutta la quotidianità della villa di Ali Rahmet. Insomma, Bahtiyar rischierà di non essere accolto con tutti gli onori del caso…

Terra Amara, spoiler: Bahtiyar fa la conoscenza di Mujgan

Comunque sia, nel bel mezzo del trambusto che si verrà a creare, Bahtiyar avrà comunque modo di conoscere Mujgan, sempre più vicina dal punto di vista “affettivo” a Fikret, dato anche il suo prossimo divorzio con Yilmaz.

Il medico noterà l'intesa tra il cugino e la dottoressa oppure non si renderà conto di nulla? E, soprattutto, in che modo il suo arrivo scombussolerà la quotidianità degli abitanti di Cukurova? Non mancheremo di riparlarne man mano che le puntate andranno avanti…