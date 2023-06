Terra Amara anticipazioni: Yilmaz, drammatico incidente!

Quando sembrerà sul punto di vivere felice e sereno il suo amore con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) dovrà fare i conti con un altro spiacevole imprevisto. A causa di una svista di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) col piccolo Kerem Alì, l’uomo si metterà alla guida della propria auto mentre è in uno stato d’animo alterato e resterà coinvolto in un drammatico incidente. Facciamo quindi chiarezza su questa storyline a cui assisteremo nelle future puntate di Terra amara.

Terra Amara, news: Yilmaz e Zuleyha pronti a divorziare da Mujgan e Demir

La storyline partirà quando, seppur per dei motivi diversi, Mujgan e Demir Yaman (Murat Unalmis) decideranno di concedere il divorzio a Yilmaz e Zuleyha, i loro rispettivi coniugi. Infatti, in base ad un accordo stipulato in precedenza, la dottoressa accetterà di porre fine al suo matrimonio quando Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) le garantirà che potrà stare nella tenuta familiare con Kerem Alì e la “zia” Behice (Esra Dermancioglu), mentre Akkaya dovrà trovarsi un’altra sistemazione.

Pure Demir protenderà per il divorzio, perché avrà ormai compreso che il cuore di Zuleyha batte solo per Yilmaz, anche se chiederà alla donna di far restare la piccola Leyla nella sua villa. Dato che nessuno si opporrà alla loro unione, Yilmaz e Zuleyha non avranno a quel punto alcun motivo per allontanarsi da Cukurova e cercheranno una nuova sistemazione per loro e per il piccolo Adnan, il figlio che hanno in comune. L’idillio però non durerà…

Terra Amara, trame: Kerem Alì cade dal divano e sbatte la testa

Quando saranno passate pochissime ore dal trasferimento di Yilmaz e Zuleyha nella nuova residenza, Mujgan rischierà di mettere a repentaglio la vita di Kerem Alì. Dopo averlo preparato per uscire, la dottoressa si distrarre infatti per qualche secondo, ossia giusto il tempo necessario affinché il bambino cada dal divano e perda i sensi a causa di un grosso colpo che prenderà in testa.

In preda al panico, Mujgan deciderà di porterà Kerem Alì al pronto soccorso per farlo visitare, ma l’incidente non sfuggirà alla domestica Nazire (Teksin Pircanli), che telefonerà a Yilmaz per dirgli che la dottoressa sta portando il loro figlioletto in ospedale. Una chiamata che creerà i presupposti per la tragedia…

Terra Amara, spoiler: l’incidente di Yilmaz

Eh sì: già incerto sull’affidare o meno Kerem Alì alle cure di Mujgan, per via della forte instabilità mentale mostrata nei mesi precedenti da quest’ultima, Yilmaz si farà prendere dalla rabbia e si metterà alla guida della sua auto a tutta velocità, incurante dei limiti stradali e delle vie pericolose di Cukurova. Non a caso, dopo pochi minuti, Akkaya non riuscirà più a controllare il veicolo e uscirà fuori strada, riportando delle ferite importanti che renderanno necessario il tempestivo intervento dei medici.

A trarlo in salvo dalla macchina, prima che esploda, saranno per uno strano caso del destino Demir e Zuleyha, che si stavano recando proprio in quegli attimi in tribunale per formalizzare la loro richiesta di divorzio. Nonostante i tempestivi soccorsi, le condizioni di salute di Yilmaz appariranno però precarie, tant'è che i dottori inviteranno ad un certo punto tutti quanti a prepararsi al peggio…