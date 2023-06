Terra Amara anticipazioni: Behice vuole scoprire dove sono i soldi di Yilmaz!

In che modo deciderà di comportarsi la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) appena scoprirà che il defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) non ha lasciato un soldo alla moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova)? Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara questa storyline prenderà sempre più piede, dato che la “zietta” sarà disposta a tutto pur di agguantare il bottino e lasciare per sempre Cukurova…

Terra Amara, news: Behice e Mujgan scoprono quanto fatto da Yilmaz

Ovviamente, la faccenda si delineerà pian piano in seguito alla morte di Yilmaz, che perderà la vita in seguito ad un brutto incidente d’auto. A quel punto, Behice spronerà a più riprese Mujgan affinché reclami l’eredità del defunto marito ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), in modo tale da andarsene dal paese e rifarsi una vita agiata a Istanbul.

Comunque sia, almeno stavolta, Behice avrà fatto male i suoi calcoli: la cattivona entrerà infatti in crisi appena scoprirà che il conto di Yilmaz si aggira intorno alle 80.000 lire turche, e non ai cinquanta milioni che si aspettava, perché poco prima di morire l’uomo aveva venduto tutti i suoi possedimenti alla già defunta Hunkar Yaman (Vahide Percin). Una notizia che farà arrabbiare ancora di più la zietta quando sarà chiaro che Yilmaz ha agito così per farsi un gruzzoletto con il quale fuggire insieme all’amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra Amara, trame: Sermin fa fare una figuraccia a Behice

Si tratterà di un vero e proprio imprevisto per Behice che, come se non bastasse, dovrà fare i conti anche con l’ex amica Sermin Yaman (Sibel Tascioglu): quest’ultima, all’interno di una riunione dell’associazione delle donne di Cukurova, svelerà a tutte quante che Behice e Mujgan non hanno più un soldo perché Yilmaz ha venduto tutto quanto prima di morire facendo poi sparire i soldi.

Neanche a dirlo, in seguito all’umiliazione che avrà subito, Behice non se ne starà con le mani in mano e vorrà fare il possibile per rintracciare il denaro, ciò in primis quando Zuleyha negherà ad un’attonita Mujgan, in cerca dell’eredità per il piccolo Kerem Ali, di sapere dove si possa trovare…

Terra Amara, spoiler: Behice vuole trovare i soldi di Yilmaz

Eh sì: per evitare di ritornare ad essere povera e vivere di stenti, Behice darà ordine ad una sua conoscenza di rovistare i conti di Zuleyha e quelli intestati, eventualmente, ai piccoli Adnan e Leyla Yaman. Poche parole che daranno modo ai telespettatori di capire che la Hekimoglu non ha creduto alla versione delle Altun, ritenendo possibile che sia state lei ad intascare tutta l’eredità di Yilmaz.

Come andrà a finire? Per ora possiamo anticiparvi che, a causa del suo nervosismo, Behice finirà per commettere una serie di errori che, presto o tardi, faranno emergere tutte le malefatte che ha compiuto, compreso l'assassinio di Hunkar. Ed allora per lei cominceranno i veri guai…