Terra Amara anticipazioni: Çetin e Gulten finalmente sposi!

Anche se Hunkar Yaman (Vahide Percin) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) non potranno assistere al loro giorno felice, perché moriranno prima in due circostanze a dir poco tragiche, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara i giovani Gulten Taskin (Selin Genc) e Cetin Cicergi (Aras Senol) riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d’amore e diventeranno marito e moglie…

Terra Amara, news: Zuleyha diventa l’erede di Hunkar

La faccenda si delineerà quando, ottenuto il permesso dal marito Demir Yaman (Murat Unalmis), Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) prenderà il posto della defunta suocera Hunkar in ogni mansione della tenuta. Anche se sarà ancora in lutto per la morte di Yilmaz, rimasto gravemente ferito a causa di un incidente stradale, Zuleyha si concentrerà sul suo nuovo ruolo e, proprio in onore a Hunkar, deciderà di organizzare delle nozze “in comitiva” per permettere agli abitanti di Cukurova in difficoltà di sposarsi a spese della famiglia Yaman.

Pur non avendo alcuna difficoltà, perché potranno permettersi tutti i costi legati al matrimonio, gli sposi simbolo delle nozze collettive saranno proprio Gulten e Cetin, i quali saranno circondati da tantissimo affetto dato che potranno contare pure sulla vicinanza di Saniye (Selin Yeninci), Gaffur (Bulent Polat) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). La loro unione avverrà insomma senza alcun tipo di intoppo…

Terra Amara, spoiler: il matrimonio di Çetin e Gulten

Eh sì: nel bel mezzo di una sontuosa cerimonia, dove saranno presenti anche tantissimi invitati, Çetin e Gulten avranno modo di scambiarsi i voti nuziali, con Zuleyha e Ali Rahmet come loro testimoni personali. Il tutto si concluderà perciò nel migliore dei modi, così come la prima notte di nozze, nelle quale l’uomo capirà il momento di difficoltà vissuto dalla sua neo sposa (per via della violenza subita in passato) e saprà avvicinarsi a lei con la giusta delicatezza e sensibilità.

In ogni caso, possiamo anticiparvi già da ora che non tutti in questa giornata festeggeranno, per un motivo ben preciso…

Terra Amara, trame: chi resterà deluso?

Oltre a Fikret Fekeli (Furkan Palali), sempre più preso dalla vendetta nei riguardi del fratellastro Demir, una donna piangerà lacrime amare nel giorno del matrimonio di Çetin e Gulten. In attesa di scoprire chi è, vi anticipiamo che, insieme ai due innamorati, si sposeranno anche due anziani del paesello, che convivevano nel peccato da tantissimo tempo. E le loro "scenette", decisamente irriverenti, faranno scattare più di un sorriso nei telespettatori…