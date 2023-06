Terra amara, anticipazioni dal 18 al 23 giugno 2023

Una frase di Mujgan farà scattare un meccanismo infernale che potrebbe costare molto caro alla nostra Zuleyha. Vediamo dunque cosa succederà nei prossimi episodi di Terra amara:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 18 a venerdì 23 giugno 2023

Mujgan confessa a Behice di volere la morte di Zuleyha perché la ritiene la causa di tutti i loro problemi. La zia, allora, all’insaputa di Mujgan si traveste da infermiera e prova ad uccidere Zuleyha, ma la ragazza si sveglia in tempo e Behice è quindi costretta a scappare ma rimane graffiata al volto. Quando Zuleyha racconta dell’accaduto ai medici e a Julide, tutti pensano che abbia avuto un’allucinazione causata dai farmaci.

Zuleyha è sconvolta per l’aggressione subita, ma i medici sostengono che abbia avuto un incubo. La notizia dell’avvelenamento viene chiarita, facendo crollare i sospetti su Demir. Intanto a casa Yaman, la piccola Uzum si rallegra perché potrà andare a scuola. Dopo il tentato omicidio, Behice torna a casa e Mujgan nota un graffio sul suo viso. Yilmaz capisce di aver sbagliato ad accusare Demir dell’avvelenamento di Zuleyha e chiede a Fekeli come controllare la rabbia. Nonostante i consigli del padre, la notizia dell’aggressione di Behice a Zuleyha lo mette in allerta e Yilmaz si precipita in ospedale.

Zuleyha viene dimessa dall’ospedale e sta per tornare in carcere, quando incontra Yilmaz. Per calmarlo, lei gli dice di aver avuto un incubo. L’arrivo di Yilmaz manda su tutte le furie Mujgan, che si sfoga con Sabahattin. Non contenta, Mujgan si reca in carcere, dove il confronto acceso con Zuleyha le instillerà un dubbio orribile.

Mujgan accusa Behice di aver tentato di uccidere Zuleyha come ha denunciato la stessa Zuleyha durante il suo ricovero in ospedale dove era giunta per una intossicazione. Behice, indignata per l’accusa minaccia Mujgan di andarsene e nel frattempo chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul. Uzum si appresta al suo primo giorno di scuola per la gioia di Saniye e Gaffur.

Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria a Vedat ma questi rimane vittima di un incidente, che in realtà fa parte del piano dei misteriosi uomini di Ankara per indurre Demir a vendere a loro tramite uno sconosciuto intermediario. Fekeli chiede a Hunkar di dissuadere Demir e, proprio al momento della firma, lei blocca con un drappello di imprenditori la compravendita. Demir frequenta dei nuovi amici e nuove amiche. Zuleyha in prigione è affranta perché non può vedere né avere notizie dei figli.

Hunkar convince Demir a non vendere la raffineria agli uomini di Ankara e a ritirare le accuse contro Zuleyha cosicché lei possa uscire di prigione e rivedere i propri figli, ma – una volta tornata alla villa – Zuleyha viene costretta da Demir a fare la cameriera. Alla notizia del rilascio di Zuleyha, Behice inizia a insinuare nella testa di Mujgan il pensiero che la donna mina il suo futuro e quello della sua famiglia. Mujgan, però, si rende conto che sono le continue insinuazioni della zia ad averle fatto perdere la ragione e le dice di tornare ad Istanbul.

Zuleyha racconta a Hunkar che Behice ha provato a ucciderla durante il suo ricovero in ospedale. Behice consegna a Mujgan una finta lettera in cui Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Il contenuto della lettera allarma Mujgan, che decide di uccidere Zuleyha.