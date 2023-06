Terra amara, anticipazioni dal 25 al 30 giugno 2023

Behice grande attrice: fa l’offesa quando le vengono rivolte precise accuse. Ma Zuleyha ricorda tutto e… Vediamo cosa succederà nei prossimi episodi di Terra amara:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 25 a venerdì 30 giugno 2023

Mujgan si reca in carcere, dove il confronto acceso con Zuleyha le instillerà un dubbio atroce. Mujgan accusa Behice di aver tentato di uccidere Zuleyha, come ha denunciato la stessa Zuleyha durante il suo ricovero in ospedale dove era giunta per una intossicazione. Behice è indignata per le accuse che le vengono rivolte.

Behice, arrabbiata per le accuse che le sono state rivolte, minaccia Mujgan di andarsene e nel frattempo chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul. Uzum si appresta al suo primo giorno di scuola, per la gioia di Saniye e Gaffur. Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria a Vedat ma questi rimane vittima di un incidente, che in realtà fa parte del piano dei misteriosi uomini di Ankara per indurre Demir a vendere a loro tramite uno sconosciuto intermediario.

Fekeli chiede a Hunkar di dissuadere Demir dal vendere le sue azioni ai misteriosi uomini di Ankara; proprio al momento della firma, lei blocca la compravendita con un drappello di imprenditori. Mentre Demir frequenta nuovi amici e nuove amiche, Zuleyha, in prigione, è disperata perché non può vedere e né avere notizie dei figli.

Hunkar convince Demir a non vendere la raffineria agli uomini di Ankara e a ritirare le accuse contro Zuleyha, cosicché lei possa uscire di prigione e rivedere i propri figli. Ma una volta tornata alla villa, Zuleyha viene costretta da Demir a fare la cameriera. Alla notizia del rilascio di Zuleyha, Behice inizia a insinuare nella testa di Mujgan il pensiero che la donna mina il suo futuro e quello della sua famiglia. Mujgan, però, si rende conto che sono le continue insinuazioni della zia ad averle fatto perdere la ragione e le dice di tornare ad Istanbul.

Zuleyha racconta a Hunkar che Behice ha provato a ucciderla durante il suo ricovero in ospedale. Infine Behice consegna a Mujgan una finta lettera in cui Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Il contenuto della lettera allarma Mujgan, che decide di uccidere Zuleyha.

Mujgan minaccia Zuleyha con la pistola: onde evitare di finire in prigione, vuole che la sua rivale si impicchi da sola. Zuleyha si rifiuta e cerca di disarmare Mujgan, ma nella colluttazione parte un colpo che ferisce Zuleyha al petto. Aiutata da Behice, Mujgan inscena il suicidio di Zuleyha e scappa. Alla tenuta, tutti cercano Zuleyha: la trova Rasit e Zuleyha viene trasportata in ospedale.

Uzum confessa a Hunkar di sapere dove si trovano Adnan e Leyla e la porta a casa di Sevda, la donna che è stata per anni l’amante di Adnan, marito di Hunkar. Hunkar, sconvolta, dice a Demir che non vuole mai più vederlo, prende i bambini e li riporta alla villa dove apprende delle gravi condizioni di Zuleyha. In ospedale, Demir e Yilmaz vanno a trovare Zuleyha, ancora incosciente dopo l’operazione che le ha salvato la vita, e i due si scontrano davanti agli occhi di Mujgan.

Mujgan ha sparato a Zuleyha, che versa in gravi condizioni, in ospedale. Temendo che possa sopravvivere, e di conseguenza smentire il suicidio che tutti pensano abbia tentato, la stessa Mujgan, istigata dalla zia Behice, decide di negare a oltranza in merito alle proprie responsabilità. Così, quando Zuleyha si risveglia, fra le due si verifica uno scontro durissimo. Demir, pentito di tutto il male fatto a Zuleyha, le promette di restituirle i figli. Yilmaz manifesta a Fekeli l’intenzione di divorziare da Mujgan. Seguici su Instagram.