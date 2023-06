Terra amara, anticipazioni dall’11 al 17 giugno 2023

Nelle puntate di metà giugno, Zuleyha sembrerà voler congedare Yilmaz dalla propria vita. Intanto, non mancherà un’accusa infamante… Vediamo dunque cosa accadrà nei prossimi episodi di Terra amara:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 11 a sabato 17 giugno 2023

Behice si prende cura di Mujgan e si inventa delle scuse per fare in modo che la nipote non venga a sapere dei fatti accaduti durante il processo a Zuleyha, per cui Yilmaz e Demir finiscono agli arresti. Hatip si presenta alla tenuta Yaman con l’intento di recuperare la cambiale o di uccidere Gaffur, ma viene fermato da Saniye e Naciye, che raccontano tutta la verità a Hunkar. Sempre alla villa, Saniye scopre che Fadik è innamorata di Rasit, l’uomo di fiducia di Hatip. Intanto, in prigione, Yilmaz viene a sapere del tentato suicidio di Mujgan. L’indomani, lui e Demir vengono liberati grazie all’intervento di Julide. Una volta libero, Demir intima ad Hunkar di non portare i bambini a trovare Zuleyha in prigione, minacciando di non far più vedere i bambini neanche a lei. Yilmaz si confronta con Mujgan dopo che lei ha tentato il suicidio, e quando la moglie gli chiede di non lasciarla, Yilmaz è più confuso che mai.

Zuleyha, per evitare una reazione da parte di Demir e per proteggere i suoi figli, proibisce a Yilmaz di farle visita in carcere e gli chiede di uscire dalla sua vita. Yilmaz lo rivela a Fekeli, il quale appoggia la decisione di Zuleyha e consiglia al figlio di andare a Istanbul con Mujgan e Kerem Ali. Yilmaz inizialmente non accetta la situazione e si convince soltanto dopo che legge una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni.

Julide viene sospesa dal ruolo di procuratore: poiché durante una perquisizione nel suo appartamento, vengono trovate delle banconote riconducibili a un caso di corruzione. Demir scopre che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in carcere da Zuleyha e, in preda alla rabbia, porta i bambini lontano da Cukurova. Sermin assiste alla scena e, nonostante la raccomandazione di Hunkar di non dirlo a Zuleyha, le fa visita in prigione e le racconta l’accaduto.

Zuleyha è detenuta in carcere e Demir ha affidato i loro figli a persone estranee alla famiglia nonostante i tentativi di Hunkar di farlo ragionare sulle conseguenze del suo gesto. La discussione e urla di Demir spaventano la piccola Uzum. Cetin e Fekeli subiscono un attentato, ma riescono miracolosamente a salvarsi. Fekeli chiede a Cetin di non informare Yilmaz dell’accaduto.

Cetin è diretto con la famiglia a Istanbul per iniziare una nuova vita, lontano dai problemi di Cukurova. Ma Cetin non può esimersi da avvisare Yilmaz il quale, una volta conosciuti i fatti, decide di riportare indietro tutta la famiglia, per aiutare Fekeli nella lotta con chi lo vuole morto.

Per gioco, Uzum si nasconde nell’auto di Demir. Lui la scopre durante il viaggio di ritorno dal posto in cui ha portato i suoi figli, dopo averli strappati dalle braccia della nonna. Demir dopo aver trascorso qualche ora spensierata con Uzum, chiede alla bambina di mantenere il segreto sulla donna che ha visto a Mersin con Leyla e Adnan. Hunkar sospetta e chiede a Saniye di convincere Uzum a parlare; ma la bimba tiene il segreto. Zuleyha si sente male in carcere e viene portata in ospedale.

Hatip informa Yilmaz e Fekeli che Zuleyha è ricoverata, accusando Demir di averla avvelenata. Behice invita Mujgan a rifarsi una vita a Istanbul senza Yilmaz; Mujgan però vuole riconquistarlo. Julide, vittima degli intrighi di Sermin, viene accusata di corruzione e vorrebbe dimettersi ma Sabahattin la invita a ripensarci e, nel frattempo, indaga sulle accuse a Julide.

Hatip sparge la voce che Demir abbia avvelenato Zuleyha, ma tutto si risolve quando si ammalano anche altre prigioniere e i medici scoprono che si tratta di un caso di intossicazione. Alla villa, Hunkar distrugge il filmino che Mujgan aveva inviato a Demir, impedendogli di usarlo come prova nel processo a Zuleyha. Sabahattin obbliga Sermin a presentarsi e confessare in Procura che è stata lei a incastrare Julide, la quale quindi può tornare ad esercitare il suo incarico di Procuratore. Seguici su Instagram.