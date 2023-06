Terra Amara anticipazioni: Demir è attratto da Ümit?

L’affascinante dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) porterà tantissimo scompiglio nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Appena arriverà a Cukurova per occupare il posto di direttrice dell’ospedale, a cui ambiva anche Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), la donna non farà altro che gravitare attorno a Demir Yaman (Murat Unalmis) e in tutto ciò ci avrà messo lo zampino Fikret Fekeli (Furkan Palali).

Terra Amara, news: Fikret è figlio illegittimo di Adnan Yaman e…

Nel corso della narrazione emergerà infatti che Fikret non è figlio di Musa, il fratello defunto di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), ma di Adnan Yaman, il padre di Demir. Negli anni, dato che sarà stato rifiutato dal suo genitore biologico, Fikret avrà quindi sviluppato una totale avversione nei riguardi della famiglia Yaman, motivo per il quale vorrà vendicarsi del fratellastro Demir.

Un piano ben congegnato che richiederà anche l’aiuto di Ümit, che arriverà nella cittadina dalla Germania in soccorso di Fikret, con il quale avrà intrecciato una sorta di relazione. A differenza di Bahtiyar, il cugino materno dell’uomo, la Kahraman sarà pienamente al corrente di come Fikret vorrà farla pagare a Demir e alla sua famiglia e sembrerà volerlo accontentare ad ogni costo…

Terra Amara, trame: Fikret spinge Ümit tra le braccia di Demir

In tal senso, possiamo anticiparvi che la storyline avrà una vera e propria svolta nel momento in cui Demir deciderà di affittare a Ümit la casa che aveva comprato tempo prima da Naciye Tellidere (Sirin Oten) per la matrigna Sevda (Nazan Kesal). Una volta che ne avrà preso possesso, la Kahraman incontrerà lì Fikret, che la spronerà ad avvicinarsi sempre più a Demir, confidando nel fatto che ormai il matrimonio del fratellastro con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) è ad un passo dal capolinea.

Sarà quindi chiaro che, stando al piano di Fikret, Ümit dovrà avvicinarsi a Demir e guadagnarsi la sua fiducia per poi colpirlo e dargli il “colpo di grazia” al momento più opportuno. Ma per quale ragione la dottoressa avrà accettato di spingersi così oltre?

Terra Amara, spoiler: Demir è attratto da Ümit?

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che la macchinazione di Fikret sembrerà riuscire fin da subito dato che, proprio mentre sarà con Ümit, Demir si presenterà a casa della ragazza per darle il benvenuto nella nuova casa e portarle un pacchetto di cioccolatini. Dopo che osserverà la scena di nascosto, dall’interno di una stanza della sontuosa villa, Fikret avrà infatti l’impressione che Yaman sia decisamente attratto dalla bella dottoressa e si compiacerà del suo successo.

In ogni caso, le strane manovre di Fikret non resteranno segrete per tanto tempo: qualcuno inizierà a sospettare di lui e vorrà vederci più chiaro. Di chi si tratterà?