Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara giungerà finalmente a conclusione l’eterna lotta tra Demir Yaman (Murat Unalmis) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Gli acerrimi nemici porranno infatti fine alle loro ostilità causate dall’amore che entrambi sentono per Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), anche se forse potrebbe essere troppo tardi…

Terra Amara, news: Zuleyha e Yilmaz tentano di fuggire ma non ci riescono

La faccenda inizierà pian piano a delinearsi nel momento in cui Zuleyha e Yilmaz tenteranno di scappare con i piccoli Adnan, Leyla e Kerem Alì il giorno della ricorrenza del quarantesimo giorno dalla morte di Hunkar Yaman (Vahide Percin). Nello specifico, la fuga verrà bloccata da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), che darà subito l’allarme al “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik).

A quel punto, Yilmaz e Zuleyha verranno rintracciati dalla polizia prima di lasciare Cukurova e saranno costretti a ritornare nelle loro case: da un lato la Altun sceglierà di andare nella tenuta Yaman per non dover rinunciare ancora una volta a Adnan e Leyla, dall’altro per Akkaya la situazione si comprometterà a dismisura poiché, deluso, Ali Rahmet deciderà di ripudiarlo (salvo poi perdonarlo appena riceverà una lettera che gli avrà scritto prima della mancata fuga).

Terra Amara, trame: Demir accetta di concedere il divorzio a Zuleyha

Tuttavia, Ali Rahmet non sarà il solo che riceverà la lettera di Yilmaz. Quest’ultimo scriverà infatti anche alla moglie Mujgan e persino a Demir, che farà una profonda riflessione quando, in poche righe, Akkaya gli farà capire che non ha mai meritato l’amore di Zuleyha per via di tutti i soprusi e le azioni vili che ha commesso, compreso rubargli il piccolo Adnan pur di averla al suo fianco.

Sinceramente colpito dalle parole del rivale, Demir farà in modo di parlare con Zuleyha e si dirà disposto a concederle il divorzio, a patto che Leyla resti a vivere con lui e che possa vedere Adnan, senza alcun tipo di opposizione, tutte le volte che vuole. Una condizione che Altun accetterà immediatamente, anche perché negli stessi momenti pure Mujgan accetterà di divorziare da Yilmaz (anche se vorrà tenere Kerem Alì con sé nella tenuta di Fekeli).

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Demir fanno pace!

Date queste premesse, alla fine Demir sceglierà di incontrare anche Yilmaz e, dopo essersi fatto promettere che potrà vedere Adnan tutte le volte che vuole, farà ammenda e gli dirà che da quell’istante in avanti non deve più considerarlo un nemico perché ha capito che Zuleyha non è mai stata sua.

Il dialogo avverrà con dei toni abbastanza sereni, che culminerà con una stretta di mano di Demir e Yilmaz. Insomma, il lieto fine tra Zuleyha e Yilmaz sembrerà davvero dietro l'angolo. E, ve lo assicuriamo, non abbiamo usato il termine "sembrerà" a caso…