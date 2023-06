Anche se il suo ennesimo tentativo di fuga con l’amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) andrà in fumo, Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) farà in tempo a fare un gesto che avrà delle ripercussioni sulle future puntate italiane di Terra Amara. L’uomo scriverà infatti tre lettere d’addio, che arriveranno postume al suo piano fallito ma saranno comunque in grado di influenzare gli eventi…

Terra Amara, news: la lettera per Ali Rahmet

La prima persona che riceverà la missiva di Yilmaz sarà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), ossia colui che manderà a monte la fuga con Zuleyha dopo essere stato avvertito da Mujgan (Melike Ipek Yalova) circa la sua sparizione e quella del piccolo Kerem Alì. In poche righe, Akkaya chiederà perdono al “padrino” per non aver trovato il coraggio di salutarlo per un’ultima volta e paragonerà l’amore che sente per Zuleyha a quello impossibile che lui ha provato per la defunta Hunkar (Vahide Percin).

Parole cariche di sentimenti che faranno breccia nel cuore di Ali Rahmet, visto che, dopo averlo “ripudiato” in seguito al tentativo di fuggire andato a monte, l’uomo riabbraccerà Yilmaz e gli permetterà di ritornare a casa per chiarire, una volta per tutte, in che modo poter risolvere il suo matrimonio infelice.

Terra Amara, trame: Yilmaz scrive anche a Mujgan

La seconda persona che riceverà la lettera di Yilmaz, nonostante la mancata fuga, sarà proprio Mujgan. A lei Akkaya avrà scelto infatti di chiedere perdono per averla ingabbiata in un matrimonio infelice, ma asserirà che – quando ha pronunciato i voti nuziali – credeva di aver perso per sempre Zuleyha poiché ignaro di tutte le vessazioni a cui l’aveva sottoposta Demir Yaman (Murat Unalmis) per costringerla a diventare sua moglie ed appropriarsi così della paternità di Adnan.

Proprio per questo, Yilmaz sceglierà di fare ammenda e prometterà a Mujgan di continuare a farle vedere Kerem Alì, anche quando sarà andato via e le acque si saranno calmate. Parole che spingeranno la dottoressa ad accettare una proposta di Ali Rahmet. Dopo aver permesso al “figlioccio” di ritornare nella tenuta, Fekeli proporrà infatti a Mujgan di concedere il divorzio a Yilmaz, che invece dovrà trovarsi una nuova casa (ma potrà vedere il figlio tutte le volte che vuole). Una clausola che sembrerà soddisfare appieno Mujgan, ma non Behice (Esra Dermancioglu).

Terra Amara, spoiler: Demir riceve la lettera di Yilmaz

Infine, la terza missiva di Yilmaz sarà indirizzata a Demir. A differenza delle precedenti, Akkaya rinnoverà tutto il suo astio al Yaman per avergli strappato Zuleyha e il piccolo Adnan ma, dato che non vorrà scendere al suo stesso livello di cattiveria, gli dirà che non si comporterà mai come lui e si dirà disposto a fargli vedere la figlia Leyla, che avrà intenzione di crescere come suo padre, se non opporrà resistenza al suo amore con la Altun.

Concetti chiari e precisi che, per la prima volta, spingeranno Demir ad una seria riflessione; per questo si recherà sulla tomba di Hunkar, alla quale dirà in lacrime di essersi reso conto di non aver meritato per nulla Zuleyha con i suoi intrighi e sotterfugi. Una consapevolezza che darà il via ad un colpo di scena, anche se forse potrebbe essere troppo tardi… Seguici su Instagram.