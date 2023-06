Terra Amara anticipazioni: Demir tende una mano a Zuleyha

Nelle puntate italiane di Terra Amara che verranno trasmesse tra qualche mese, a Cukurova cambieranno tantissimi equilibri. Infatti Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), con la morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), dovrà rassegnarsi all’idea di avere perso per sempre il suo grande amore. Tuttavia, la donna riceverà una mano inaspettata dal marito Demir Yaman (Murat Unalmis)…

Terra Amara, news: la morte di Yilmaz

Come abbiamo avuto modo di approfondire nei nostri precedenti post, Yilmaz morirà in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente stradale. Una tragica uscita di scena che avverrà proprio quando, su consiglio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), la moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) aveva accettato di concedergli il divorzio. Un risvolto analogo aveva coinvolto Zuleyha, dato che persino Demir si era detto disposto a porre fine al loro matrimonio.

Al culmine della felicità appena raggiunta, Zuleyha dovrà quindi rivedere i suoi piani successivamente alla tragica morte di Yilmaz, con buona pace di Demir, che deciderà di restarle accanto anche quando sarà chiaro che la donna non ha (quasi) più un obiettivo adesso che ha perso l’uomo su cui ha basato la propria esistenza e con il quale pensava sarebbe invecchiata. Nonostante ciò, per la prima volta, Demir aiuterà davvero la Altun…

Terra Amara, trame: Zuleyha racconta a Demir il suo primo incontro con Yilmaz

Eh sì: quando ormai saranno stati celebrati i funerali, ai quali avranno preso parte tutti gli abitanti di Cukurova, Zuleyha si lascerà andare alle lacrime e racconterà a Demir di essersi innamorata di Yilmaz fin dal loro primo incontro, avvenuto quando l’ormai defunto scelse di difenderla dalla grinfie del fratello Veli, che la stava picchiando in mezzo alla strada per essere andata al cinema, con due amiche, senza il suo permesso.

Un racconto straziante che spingerà Demir ad un ulteriore esame di coscienza, soprattutto quando farà presente alla “matrigna” Sevda (Nazan Kesal) che Zuleyha non gli aveva mai parlato del suo primo incontro con Yilmaz poiché lui diventava aggressivo ogni volta che pronunciava il nome del suo “nemico”. Consapevolezza che spingerà Demir a fare un ulteriore passo verso Zuleyha…

Terra Amara, spoiler: Demir chiede a Zuleyha di restare nella tenuta

Nel momento in cui Zuleyha gli ricorderà che stavano per divorziare prima della morte di Yilmaz, ragione per la quale riterrà necessario trovare una nuova casa per lei e il piccolo Adnan, Demir farà presente alla consorte che villa Yaman è anche sua e le chiederà di restare (anche se deciderà di non comportarsi mai più come la sua legittima sposa).

Una vera e propria "mano d'aiuto" che Zuleyha accetterà di buon grado, anche per via del rapporto di fiducia instaurato con Sevda. E così Demir e Zuleyha inizieranno a convivere da "separati". Resta quindi da capire se la triste fine di Yilmaz farà esplodere, finalmente, l'amore tra i due coniugi…