Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, una svista di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) farà precipitare la situazione fino ad un punto di non ritorno. E, purtroppo, a rimetterci sarà anche il piccolo Kerem Alì.

Terra Amara, news: Mujgan accetta di divorziare da Yilmaz

La storyline si delineerà pian piano nel momento in cui, supportata dal “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Mujgan deciderà di concedere il divorzio al marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), nonostante il parere contrario della zia Behice (Esra Dermancioglu). Mujgan procederà in tal senso quando Ali Rahmet le farà sapere che lei potrà restare a vivere nella tenuta familiare insieme a Kerem Alì, mentre Yilmaz dovrà trovarsi un nuovo posto dove stare al fianco della sua amata Zuleyha Altun (Hilal Altibilek).

Quest’ultima, allo stesso tempo, riceverà buone notizie dal marito Demir Yaman (Murat Unalmis). Dopo aver compreso che non potrà mai darle la felicità che tanto desidera, l’uomo dirà a Zuleyha che possono divorziare, a patto che Leyla resti a vivere con lui. Seppur con la morte nel cuore, la Altun accetterà tale proposta anche perché, senza le opposizioni di Mujgan e Demir al loro legame, lei e Yilmaz potranno restare tranquillamente a Cukurova senza dover fuggire.

Terra Amara, trame: Zuleyha e Yilmaz finalmente felici

Tale escamotage narrativo consentirà dunque a Zuleyha e Yilmaz di progettare finalmente il loro futuro insieme al piccolo Adnan, il figlio che condividono e che potrà restare a vivere con loro. Akkaya ribadirà infatti alla Altun che divorzierà quanto prima da Mujgan, in modo tale da poterla sposare e “trasformarla” nella sua legittima sposa. Un desiderio ben preciso che Yilmaz concluderà facendo presente a Zuleyha che vuole avere una figlia da lei, in modo tale che Leyla possa avere pure una sorellina e non soltanto due fratelli.

Insomma, si respirerà un’aria colma di gioia nella telenovela, ma tutto rischierà di essere interrotto da una mancata accortezza di Mujgan che farà capitolare tale felicità. E il tutto, come vi abbiamo accennato, coinvolgerà Kerem Alì.

Terra Amara, spoiler: Kerem Alì cade a terra e sbatte la testa!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, poco prima di uscire a fare delle commissioni, Mujgan vestirà Kerem Alì e lo lascerà per qualche secondo, da solo, sul divano. Giusto il tempo necessario affinché il bambino, a causa di un movimento di troppo, possa cadere dallo stesso e perdere i sensi per via del forte impatto. Ovviamente, visto che sarà preoccupatissima, la dottoressa si metterà subito in macchina per portare il bambino al pronto soccorso e farli tutti i controlli necessari.

Tuttavia, data la situazione di forte pericolo, la domestica Nazire (Teksin Pircanli) telefonerà immediatamente a Yilmaz per dirgli che Mujgan sta portando Kerem Alì in ospedale (anche se non saprà spiegargli nei dettagli che cosa gli è successo). Infuriato, Akkaya lascerà dunque il lavoro nella fabbrica di cotone per salire in auto e raggiungere il figlio e l’ex moglie. Ma, data l’agitazione, correrà più del dovuto e finirà per mettersi a sua volta in pericolo… Seguici su Instagram.