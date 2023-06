Nella terza stagione di Terra Amara, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, i telespettatori italiani assisteranno alla nascita di un rapporto piuttosto burrascoso. La “comandante” degli operai Saniye Taşkın (Selin Yeninci) non vedrà infatti di buon occhio l’ex cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), che si trasferirà nella tenuta dei Yaman subito dopo la morte di Hunkar (Vahide Percin), e si renderà protagonista di un gesto con il quale le dichiarerà ufficialmente guerra.

Terra Amara, news: chi è Sevda

Come abbiamo avuto modo di spiegare nei nostri post incentrati sulle prossime puntate italiane della telenovela, Sevda arriverà a Cukurova in qualità di ex amante di Adnan, il marito fedifrago di Hunkar. Tuttavia, nonostante il suo ruolo, la donna sarà riuscita a mantenere nel tempo un rapporto di stima e di fiducia con Demir (Murat Unalmis), che le darà appunto ospitalità nella villa in accordo con la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), in seguito alla morte di Hunkar, brutalmente uccisa da Behice Hekimoglu (Hilal Altinbilek).

Una decisione, quella di Zuleyha e Demir, che non piacerà affatto a Saniye, convinta in qualche modo che la permanenza di Sevda nella tenuta sia una mancanza di rispetto nei confronti della defunta Hunkar. Proprio per questo, Saniye svilupperà un’accesa acredine nei riguardi di Sevda, soprattutto quando quest’ultima comincerà a comportarsi come la nuova signora della tenuta…

Terra Amara, trame: le prime scintille tra Saniye e Sevda

Possiamo infatti anticiparvi che Sevda passerà tantissime ore nella serra dei fiori allestita di Hunkar e, come se non bastasse, arriverà addirittura a licenziare Raşit Kaya (Şahin Vural) quando lo riterrà erroneamente responsabile di un tentativo di furto ai danni della “nonnina” Azize (Serpil Tamur).

In tutte queste circostanze, Saniye cercherà ovviamente di dire la sua, ma Sevda la inviterà a stare al suo posto, sottolineando che merita di essere rispettata perché Demir la considera come la sua seconda madre.

Scontri su scontri che diventeranno ancora più accesi quando, pur di farle un dispetto, Sevda darà a Fadik (Polen Emre) una sorta di menu che Saniye dovrà preparare giorno per giorno, visto che considererà i pasti della donna troppo “pesanti” e duri da digerire. Anche in questo caso, la moglie di Gaffur (Bulent Polat) non sarà per niente conciliante per Sevda, dato che strapperà il menu in mille pezzi.

Terra Amara, spoiler: Saniye dichiara apertamente guerra a Sevda; ecco come

Comunque sia, l’apice della tensione si raggiungerà quando Saniye vedrà Sevda bazzicare per l’ennesima volta nella serra dei fiori di Hunkar. Non appena l’ex cantante uscirà per recarsi alla villa, Saniye spingerà più del dovuto l’acceleratore della sua auto ed andrà di proposito contro la serra, distruggendola e rendendola impraticabile.

Da un lato Saniye farà dunque credere a Demir che il tutto è stato il frutto di uno spiacevole incidente, tant’è che Yaman darà ordine ai suoi uomini di ricostruire la serra; dall’altro Saniye farà sapere a Sevda di aver appositamente distrutto la stessa perché così, almeno ora che sarà ricostruita di nuovo, non potrà sporcare un luogo che Hunkar considerava sacro e rilassante.

Insomma, tra le due donne sarà guerra aperta e non mancheranno i colpi di scena…