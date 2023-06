Un ipotetico trasferimento caratterizzerà le prossime puntate italiane di Terra Amara. A causa dei continui scontri con l’ex cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), la “comandante” degli operai Saniye (Selin Yeninci) progetterà di lasciare per sempre Cukurova, ma prima chiederà al marito Gaffur (Bulent Polat) di fare qualcosa per lei…

Terra Amara, news: Saniye e il rapporto travagliato con Sevda

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Sevda è l’ex amante di Adnan, il defunto marito di Hunkar (Vahide Percin). Quando quest’ultima morirà per mano di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha (Hilal Altinbilek) decideranno di accogliere Sevda in casa, innescando le ire di Saniye che invece non vedrà di buon occhio l’ingresso della rivale della defunta Yaman nella tenuta.

Tra le due donne si verrà così a creare un rapporto abbastanza conflittuale che arriverà ad un punto di non ritorno quando Saniye distruggerà con la macchina la serra che apparteneva a Hunkar (ciò per impedire a Sevda di entrarci e continuare a curare i fiori della vecchia signora). Ovviamente, di fronte alle domande di Demir, Saniye spiegherà che la distruzione della serra è il frutto di un increscioso incidente, ma si preoccuperà poi di fare sapere alla “rivale” che lo ha fatto apposta. Il peggio dovrà però ancora avvenire…

Terra Amara, trame: Sevda dà uno schiaffo a Saniye

I presupposti per un altro scontro infuocato si avranno quando Sevda troverà la nonnina Azize (Serpil Tamur) seduta nel letto di Hunkar ad aspettarla. La cantante deciderà quindi di entrare nella stanza e verrà scambiata dalla donna per la sorella di Hunkar, morta tanti anni prima rispetto a lei. Per consolarla, Sevda si siederà anche sul letto che apparteneva alla Yaman. Per Saniye sarà quindi impossibile non rimproverarla appena assisterà alla scena.

Tra una recriminazione e l’altra, Saniye inviterà quindi in malo modo Sevda a smetterla di comportarsi come se fosse la signora della villa, sottolineando che non vale nemmeno un briciolo di quanto valesse Hunkar. La tensione continuerà a crescere finché, per metterla a tacere, Sevda darà uno schiaffo in pieno volto a Saniye, la quale si sentirà umiliata e correrà a cercare Gaffur!

Terra Amara, spoiler: Saniye vuole lasciare Cukurova

Stanca di subire, Saniye chiederà infatti al marito Gaffur di accettare il lavoro in Germania che aveva preso in considerazione settimane prima, pur di scappare da Cukurova, promettendogli che lo seguirà con la piccola Üzüm (Neva Pekuz) una volta che si sarà sistemato. Proposta che Gaffur accetterà di buon grado perché inizierà a comprendere che Saniye non potrà resistere per troppo tempo sotto lo stesso tetto della “nemica” Sevda.

Una notizia, quella del trasferimento, che lascerà attonita Gulten (Selin Genc) che, ormai prossima al matrimonio con Cetin (Aras Senol), cercherà inutilmente di far cambiare idea alla cognata e al fratello. Tuttavia, il piano di fuga di Saniye e Gaffur potrebbe non andare in porto anche per via di una tragedia che sconvolgerà tutti gli abitanti di Cukurova…