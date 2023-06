Terra Amara anticipazioni: Şermin fa fare una figuraccia a Behice!

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) diventerà la beffa di tutte le donne benestanti di Cukurova. Nello specifico, a farle fare una vera e propria figuraccia sarà l’ex amica Şermin Yaman (Sibel Tascioglu), Scopriamo insieme come….

Terra Amara, news: Behice e l’eredità (mancata) di Yilmaz

La storyline avverrà in seguito alla scomparsa di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), che morirà a causa delle ferite riportate in un incidente stradale. A quel punto, Behice convincerà la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) a trasferirsi a Istanbul una volta incassata l’eredità (a suo dire) milionaria di Akkaya. La zietta avrà però fatto male i conti dato che, all’apertura del testamento, scoprirà con estremo sgomento che Yilmaz ha venduto quasi tutti i suoi beni alla defunta Hunkar (Vahide Percin), ragione per cui il suo patrimonio si aggirerà attorno alle 80.000 lire turche (e non a 50 milioni come auspicava).

Tale “imprevisto” costringerà Behice a restare a Cukurova, contrariamente a quanto aveva pensato, e a tornare con la coda tra le gambe nella grande tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), che accetterà di ospitarla solo per il bene che nutrirà nei riguardi di Mujgan e del piccolo Kerem Alì. Comunque sia, partendo da questi presupposti, la trama si ingarbuglierà parecchio…

Terra Amara, trame: Mujgan rivolge un’accusa ben precisa a Zuleyha

A dispiacersi per la mancata eredità non sarà infatti soltanto Behice ma persino Mujgan, che entrerà in crisi quando capirà che l’ormai defunto marito ha venduto tutti i suoi beni per farsi un gruzzoletto con il quale fuggire al fianco della sua amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Proprio per questo, la dottoressa avrà il sospetto che Zuleyha si sia intascata i soldi di Yilmaz, ossia l’eredità del figlio Kerem Alì, e si presenterà da lei per reclamarli.

In realtà la Altun non avrà affatto idea di dove siano finiti i soldi di Yilmaz e lo dirà apertamente a Mujgan, che insisterà per riaverli finché Zuleyha non la caccerà via in malo modo. A tale discussione assisteranno Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) e Şermin…

Terra Amara, spoiler: Şermin fa fare una figuraccia a Behice

Attenzione perciò a quello che succederà in seguito: possiamo anticiparvi che, dopo aver rinunciato all’idea di trasferirsi a Istanbul, Behice sceglierà di tornare ad occuparsi di tutte le attività che svolgeva a Cukurova, compresa l’associazione delle donne della cittadina che avrà eletto come sua nuova rappresentante proprio Zuleyha.

Nel bel mezzo delle chiacchiere, Behice insisterà quindi col dire che la sua permanenza a Cukurova ha i giorni contati, visto che lei e Mujgan potranno rifarsi una vita con i tantissimi soldi ereditati da Yilmaz. Una bugia che innescherà subito la vendetta di Şermin, la quale spiffererà a tutte quante che l’eredità di Akkaya è di circa 80.000 lire turche, motivo per il quale sia lei e sia Mujgan sono sul lastrico e costrette a vivere ancora con Fekeli.

Behice non potrà contraddire tale informazione e per questo scapperà in preda alla vergogna dalla riunione. Resta quindi da capire se la donna si vendicherà di Şermin per averle fatto perdere il poco prestigio che le era rimasto… Seguici su Instagram.