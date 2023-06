La tragica morte di un importante personaggio renderà tristi tutti gli abitanti di Cukurova. Anche se, nelle prossime puntate italiana di Terra Amara, qualcuno sembrerà gioire per la cosa. O per lo meno questo sarà il sospetto di Sermin Yaman (Sibel Tascioglu) sulla dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu). Un dubbio che la cugina di Demir (Murat Unalmis) paleserà in faccia alla donna…

Terra Amara, news: ecco come morirà Yilmaz

Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) perderà la vita in seguito ad un drammatico incidente d’auto. Prima di esalare il suo ultimo respiro, l’uomo avrà comunque modo di riconciliarsi con la moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova) e strapperà a Demir la promessa che si prenderà cura dei suoi cari una volta che non ci sarà più. Sistemati gli ultimi rapporti “burrascosi”, Yilmaz porgerà dunque l’ultimo saluto a Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), alla quale dirà che non ha mai smesso di amarla “fino al suo ultimo respiro“.

Nel giro di poco tempo, una volta che Yilmaz morirà, la notizia si diffonderà quindi per tutta Cukurova e tra i più addolorati, insieme alle più che mai distrutte Zuleyha e Mujgan, ci saranno il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e gli amici Çetin (Aras Senol) e Gulten (Selin Genc). Lo stesso non si potrà dire però di Behice…

Terra Amara, trame: Behice utilizza uno stratagemma

Possiamo infatti anticiparvi che, quando ormai mancheranno pochi minuti al funerale, Mujgan metterà apposta un piede storto per procurarsi una slegatura e non partecipare alla cerimonia. Un escamotage, già utilizzato in passato, che sembrerà convincerà Mujgan, dato che quest’ultima non opporrà resistenza e farà visitare la zia da un medico appena si lamenterà per il dolore.

Tuttavia, Sermin non crederà minimamente all’ipotesi dell’incidente di Behice quando l’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), nel bel mezzo dei funerali, le farà presente ciò che le è capitato. Un dubbio che spingerà la Yaman ad affrontare Behice nel mezzo della preghiera allestita, in onore di Yilmaz, nella grande villa di Fekeli…

Terra Amara, spoiler: Şermin “provoca” Behice

In tal senso, tutto partirà quando Şermin lascerà momentaneamente la veglia di preghiera per recarsi in bagno ed approfitterà del momento per andare in camera di Behice e chiederle come sta. Dopo qualche convenevole, l’atmosfera si farà subito incandescente, soprattutto quando la Yaman dirà alla Hekimoglu che sicuramente beneficerà della morte di Yilmaz, il quale purtroppo non ha fatto in tempo a divorziare da Mujgan come invece voleva per essere felice e sereno al fianco di Zuleyha…

Un’insinuazione che Behice prenderà come una vera e propria offesa, dato che rispedirà a Şermin ogni tipo di accusa e la inviterà ad andare via dalla stanza per lasciarla in pace. Şermin sarà però convinta che il suo dubbio sia del tutto lecito. Ed effettivamente Behice non sarà per niente triste della morte di Yilmaz, dato che così potrà disporre anche lei dei soldi che Mujgan erediterà del marito… Seguici su Instagram.