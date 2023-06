La terza stagione di Terra Amara, in onda su Canale 5 tra qualche giorno, non verrà “scombussolata” soltanto dall’omicidio di Hunkar Yaman (Vahide Percin), che avverrà per mano di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), ma anche dal triste incidente che occorrerà a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Attimi di forte tensione che porteranno l’uomo a riappacificarsi persino con la moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova)…

Terra Amara, news: Kerem Alì cade dal divano e sbatte la testa

La storyline partirà nel momento in cui Yilmaz e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) staranno progettando finalmente il loro futuro insieme, ciò perché Mujgan e Demir Yaman (Murat Unalmis) avranno accettato di concedere loro il divorzio. A quel punto, i due innamorati decideranno di restare a vivere a Cukurova, abbandonando i loro sogni di fuga, perché potranno portare con sé soltanto Adnan, mentre i piccoli Kerem Alì e Leyla resteranno rispettivamente con la madre e il padre.

Tuttavia, una piccola svista di Mujgan metterà in serio pericolo la felicità sentimentale di Yilmaz e Zuleyha: in pratica, la dottoressa perderà per qualche secondo di vista Kerem Alì, che cadrà dal divano e sbatterà la testa finendo per perdere i sensi. Da un lato la Hekimoglu porterà immediatamente il bambino in ospedale per un controllo, dall’altro la domestica Nazire (Teksin Pircanli) penserà di avvisare Yilmaz, che in preda alla rabbia si metterà in pericolo con le sue stesse mani…

Terra Amara, trame: il drammatico incidente di Yilmaz

Eh sì: preoccupato al pensiero che l’instabile Mujgan possa aver fatto del male a Kerem Alì, Yilmaz si metterà alla guida con uno stato di forte agitazione e correrà più del dovuto. Ad un certo punto l’uomo perderà quindi il controllo della vettura e cadrà in un burrone, riportando diverse ferite. A toglierlo in salvo dalla macchina, prima che esploda, ci penserà Demir, che proprio in quegli attimi si stava recando in municipio con Zuleyha per formalizzare il loro divorzio.

Fin da subito le condizioni di salute di Yilmaz, al termine di una difficile operazione, appariranno disperate, tant’è che tutti quanti temeranno il peggio. Almeno finché Akkaya non riprenderà conoscenza e, seppur dolorante, dirà di sentirsi meglio e chiederà di poter vedere Adnan e Kerem Alì, i suoi due figli. Sarà proprio lì, sul letto di ospedale, che Yilmaz e Mujgan faranno pace…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz si riappacifica con Yilmaz!

Una volta scoperto dalla zia Behice (Esra Dermancioglu) del tragico incidente di Yilmaz, al termine di un pomeriggio passato insieme a Fikret Fekeli (Furkan Palali), Mujgan si precipiterà al capezzale del marito e confiderà proprio al suo nuovo amico che la precaria salute dell’uomo l’ha aiutata a capire che, in fondo, il loro matrimonio è nato sotto una cattiva stella e non esistono né vincitori, né perdenti perché tutti quanti hanno sofferto (Zuleyha e Demir compresi). In virtù di questo ragionamento, la Hekimoglu spererà dunque che Yilmaz si riprenda, per costruire un futuro di pace insieme senza alcun tipo di recriminazione per il bene dei bambini.

Parole che Mujgan ribadirà anche a Yilmaz, nel bel mezzo di un incontro chiarificatore con lui, promettendogli che, quando uscirà dall’ospedale, tornerà ad essere la donna buona e di cuore che ha conosciuto e con cui ha deciso di sposarsi, senza più fare la guerra a Zuleyha.

Insomma, la pace tra i coniugi sarà sancita, ma potrebbe ormai essere davvero troppo tardi…