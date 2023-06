Terra Amara anticipazioni: Zuleyha scopre che Demir ha un fratellastro!

Appena verrà dato modo ai telespettatori di scoprire che Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), è in realtà il fratellastro di Demir Yaman (Murat Unalmis), nelle puntate italiane di Terra Amara si respirerà una certa tensione. Ciò avverrà in primis perché Fikret vorrà vendicarsi di Demir, dato che non se la potrà prendere con il padre, ossia il defunto Adnan Yaman Senior. Una situazione, decisamente spinosa, che molto presto coinvolgerà anche Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, news: inizia la vendetta di Fikret

La vendetta di Fikret comincerà in seguito alla triste morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Al termine di una serata di gala, dove Demir avrà passato a Zuleyha le azioni della società Yaman che appartenevano alla defunta madre Hunkar (Vahide Percin), il giovane Fekeli si recherà con uno stato d’animo piuttosto alterato alla tomba di Adnan. A quel punto, una serie di flashback ricostruirà che il ragazzo è il frutto di una relazione extraconiugale tra Adnan e la madre, che invece era sposata con Musa, il fratello di Ali Rahmet.

Fikret ce l’avrà quindi a morte con la famiglia Yaman perché Adnan si sarà rifiutato di prendersi cura di lui quando Musa, scoperto il tradimento, l’ha cacciato di casa insieme alla madre. Per questo, Fekeli Junior darà il via alla sua personale vendetta, coinvolgendo anche la misteriosa Ümit Kahraman (Hande Soral), la nuova direttrice dell’ospedale di Cukurova…

Terra Amara, trame: Ümit e Fikret elaborano la loro strategia

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Fikret avrà una sorta di relazione con Ümit, ma nonostante questo la inviterà ad avvicinarsi sentimentalmente a Demir, che sembrerà decisamente attratto da lei, per poi colpirlo al momento più opportuno. Un piano ben congegnato che, però, presenterà fin da subito delle falle. In un momento di collera, Fikret ridurrà infatti in frantumi la lapide di Adnan e tale azione verrà scoperta da Ali Rahmet, che gli chiederà immediatamente delle spiegazioni.

Messo con le spalle al muro, Fikret inventerà una scusa con lo zio, precisando che ha motivo di odiare tutta la famiglia Yaman per come avranno fatto male sia a lui e sia Yilmaz; Ali Rahmet tenderà però a non credere a questa giustificazione e vorrà vederci più chiaro.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha scopre che Demir ha un fratellastro

Comunque sia, partendo proprio da questi presupposti, la prima persona che si avvicinerà alla verità sarà Zuleyha, dato che ritroverà nell’ufficio di Demir una lettera scritta da Adnan dove parlava apertamente di un figlio “illegittimo” di cui non intendeva prendersi cura perché voleva concentrare le sue attenzioni soltanto sull’erede avuto da Hunkar. Ovviamente, la missiva sarà stata lasciata da Fikret, senza alcun indizio sulla sua identità, poiché voleva che a ritrovarla fosse Demir.

Come deciderà quindi di muoversi Zuleyha in seguito a questa clamorosa scoperta? Deciderà di parlarne con Demir oppure gli nasconderà tutto quanto in attesa di scoprirne qualcosa di più?