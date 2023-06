La felicità a Terra Amara è difficile da raggiungere e, quando qualcuno sembra avercela finalmente fatta, un colpo di scena è sempre in agguato. È ciò che accadrà agli innamorati Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) nelle prossime puntate italiane della telenovela turca. Cerchiamo di capire per quale ragione…

Terra Amara, news: Mujgan e Demir pronti a divorziare da Yilmaz e Zuleyha

La storyline avrà una vera e propria svolta quando Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), messo in allerta da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), manderà a monte l’ennesimo tentativo di fuga di Yilmaz e Zuleyha con i piccoli Adnan, Leyla e Kerem Alì. Inizialmente, dato che si sentirà tradito, Fekeli ripudierà il figlioccio, salvo poi ritornare sui suoi passi quando riceverà una sua lettera con tutte le spiegazioni del caso (lettera che gli era stata mandata prima della fuga andata in malora).

A quel punto, nel corso di un incontro chiarificatore, Ali Rahmet suggerirà con successo a Mujgan di concedere il divorzio a Yilmaz, promettendole che lei e Kerem Alì potranno continuare a vivere nella sua tenuta, mentre l’uomo dovrà trovare un’altra sistemazione. Un ragionamento analogo verrà fatto anche da Demir che, letta un’altra lettera di Akkaya indirizzata a lui, comprenderà finalmente che Zuleyha non è mai stata sua e si dirà disposto a concederle il divorzio a patto che Leyla resti con lui.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha e Yilmaz finalmente felici!

Dato che nessuno si opporrà più alla loro unione, Zuleyha e Yilmaz non avranno quindi più alcun motivo per trasferirsi lontani da Cukurova, in primis perché vorranno spesso far visita rispettivamente a Leyla e a Kerem Alì, rimasti con il padre e la madre.

Proprio per questo, Akkaya si trasferirà con la Altun e il piccolo Adnan in un’altra residenza di Ali Rahmet, promettendo alla donna che la sposerà appena i divorzi saranno effettivi e facendole incontrare tra l’altro un’architetto donna per progettare la casa nuova che diventerà il loro nido d’amore. Insomma, il lieto fine per la coppia protagonista della soap sembrerà davvero dietro l’angolo…

Terra Amara, trame: arriva la prima udienza del divorzio tra Demir e Zuleyha

In questo nuovo clima, totalmente sereno, Zuleyha e Demir decideranno addirittura di incontrarsi per andare insieme alla prima udienza del loro divorzio. I due, con questi piccoli passi, spereranno infatti di poter costruire un solido rapporto d’amicizia, anche per via del fatto che Yaman si sarà ormai rappacificato con Yilmaz attraverso una stretta di mano.

A Cukurova, come sanno i telespettatori, non si può però mai stare troppo tranquilli e una svista di Mujgan farà precipitare la situazione fino ad un punto di non ritorno. E così bisognerà prepararsi ad un'uscita di scena alquanto drammatica e imprevedibile…