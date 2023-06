Terra amara: Mujgan è disperata | Trama 10 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 10 giugno 2023

La testimonianza resa da Demir rende vani gli sforzi dei legali per far uscire Zuleyha. Gli scatti d’ira di Demir e di Yilmaz in sede processuale si ritorcono contro i due nemici, che finiscono in carcere. Lontani dai genitori, i figli sono tristi e Adnan esce per cercare sua madre. Behice torna da Mujgan e la trova morente nella vasca da bagno. La corsa verso l’ospedale e l’intervento tempestivo dei medici salvano la donna.

Zuleyha intanto si trova di nuovo in carcere e, dopo le parole di Demir, sa che la libertà è ancora più lontana, motivo per il quale chiede una cortesia a Sabahattin. L'amico medico poco dopo viene a scoprire che Mujgan ha cercato di togliersi la vita e parla con Behice, tentando di illustrarle la grande difficoltà che Zuleyha sta attraversando. Anche Fekeli scopre che Mujgan è in ospedale e si precipita da lei. Al suo risveglio, Mujgan si dispera, straziando il cuore dei presenti.