Un Altro Domani anticipazioni: Alicia, ecco chi l’ha uccisa!

Nelle prossime settimane di programmazione di Un Altro Domani i telespettatori avranno finalmente modo di scoprire chi ha ucciso Alicia Utanares (Elena Gallardo). Tramite un flashback, con la voce narrante della ragazza, verrà infatti svelato tutto l’arcano, con dei risvolti decisamente sorprendenti…

Un Altro Domani, news: Angel ha dei dubbi sulla morte di Alicia

La storyline si riaccenderà nel momento in cui Angel Godoy (Ivan Lapadula) ripenserà a quanto accaduto a Alicia e riterrà impossibile che sia stata uccisa dal serial killer che la guardia colonia sta cercando ormai da diversi mesi. Proprio per questo, il figlio di Patricia (Silvia Acosta), con la complicità dell’ex amante Ines Acevedo (Barbara Oteiza), vorrà fare nuovamente luce sull’intera faccenda perché avrà il sentore che qualcuno di molto potente stia cercando di insabbiarla.

Tuttavia, le indagini subiranno una vera e propria battuta d’arresto quando un uomo si presenterà dalle Autorità per costituirsi per l’omicidio di Alicia. A quel punto Angel prenderà per buona la confessione dell’uomo in questione, che fornirà dei dettagli piuttosto inequivocabili sulla morte dell’omicidio; invece Ines non potrà fare a meno di pensare che a muovere fila potrebbe essere stato il marito Ventura (Iago Garcia), anche se non avrà un movente valido da affibbiargli per l’assassinio. Ragione per la quale, alla fine, la Acevedo si lascerà convincere dal Godoy sulla colpevolezza del reo confesso…

Un Altro Domani, trame: la voce di Alicia ricostruisce l’omicidio

E così, mentre Angel e Ines si staranno congedando definitivamente dalla defunta in una sorta di veglia allestita nella biblioteca, la voce di Alicia ricostruirà, con l’ausilio di alcuni flashback, che cosa le è veramente successo. Emergerà dunque che tutto quanto è partito nel momento in cui la Utanares ha origliato per sbaglio una conversazione di Ventura, attraverso la quale ha appreso che era stato proprio l’imprenditore e non Victor (Jon Lopez), recluso in carcere per il crimine, ad armare gli “schiavi” per innescare, a tempo debito, una sommossa contro il governo spagnolo in Guinea.

In preda al panico, Alicia ha quindi giurato a Ventura di non avere ascoltato la conversazione. Parole a cui il Velez de Guevara Senior non ha creduto, ragione per la quale l’ha seguita a notte fonda in biblioteca, dove lei si era rifugiata in seguito a due discussioni piuttosto accese con Ines e Angel!

Un Altro Domani, spoiler: Ventura è l’assassino di Alicia!

Messa con le spalle al muro, poiché intimidita dall’atteggiamento di Ventura, Alicia ha quindi confessato di avere ascoltato la conversazione, dichiarando di essere disposta a tacere con le Autorità soltanto in cambio del suo aiuto a convincere Angel a sposarla entro una settimana. Tale minaccia ha acceso la “sete di sangue” di Ventura, che non ha esitato a uccidere la ragazza con un coltello presente in un banco della libreria.

Un crimine, quello compiuto dall'assassino Ventura, che rischierà di restare impunito, dato che Angel e Ines rinunceranno ad andare avanti con le investigazioni. Anche se l'arresto del killer sbagliato darà modo ai due ex amanti di riavvicinarsi e riprendere la relazione dal punto nel quale l'avevano lasciata…