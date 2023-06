Un Altro Domani, anticipazioni: Angel ha dei dubbi sulla morte di Alicia

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani troverà spazio una trama che sembrava ormai conclusa da un pezzo. Angel Godoy (Ivan Lapadula) ripenserà infatti alla morte dell’ex “fidanzata” Alicia Utanares (Elena Gallardo) ed avrà il sentore che la guardia coloniale abbia volutamente deviato le indagini per non trovare il vero responsabile…

Un Altro Domani, news: Angel inizia a collegare i tasselli

La storyline avrà inizio il giorno del compleanno di Alicia. Per l’occasione, al fine di ricordarla nel migliore dei modi, Ines Acevedo (Barbara Oteiza) deciderà di consentire a tutti gli abitanti di Rio Muni di entrare nella libreria per poggiare un fiore o un piccolo omaggio nell’altarino che avrà allestito nella libreria, dove nel frattempo lei avrà cominciato a lavorare insieme al figlio Victor (Jon Lopez). Tra le persone che si presenteranno ci saranno Linda Grisel (Esperanza Guardado) e Carmen Villanueva (Amparo Pinero), ancora colpita da quanto successo alle ragazza.

Non mancherà nemmeno Angel, che proprio in quel frangente lì, scartata l’ipotesi del suicidio della ragazza, inizierà a pensare che la sua morte non sia avvenuta per mano dell’assalitore di donne ricercato dalla guardia coloniale ormai da diversi anni. Una pista che il giovane valuterà sempre di più quando riceverà una missiva…

Un Altro Domani, trame: l’assassino di Alicia è un uomo potente?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Angel si metterà in contatto con il sergente incaricato delle indagini. Con poche e semplici parole, il funzionario coloniale lascerà intendere al figlio di Patricia (Silvia Acosta) di aver sempre avuto dei dubbi riguardo la reale colpevolezza dell’assalitore di donne nella morte di Alicia. Proprio per questo, il Godoy valuterà altri possibili scenari e si porrà un grosso interrogativo: e se ad uccidere Alicia fosse stato un uomo potente con le spalle coperte persino dagli inquirenti?

Ormai certo della sua teoria, Angel tenterà invano di trovare appoggio in Linda, che tenderà ad accantonare e a non prendere in considerazione quella che considererà a tutti gli effetti una “farneticazione”. Senza nessun tipo di appoggio, Godoy farà il possibile per mediare con Ines…

Un Altro Domani, spoiler: Angel coinvolge Ines nelle sue indagini

In un teso faccia a faccia, Angel chiederà perdono ad Ines per aver pensato, tempo prima, che lei potesse essere coinvolta in qualche modo nella morte di Alicia. Dopo ciò, il giovane farà sapere alla bibliotecaria che, dal suo punto di vista, le accuse che si sono rivolti a vicenda sulla triste fine della Utanares hanno fatto sì che il reale assassino la facesse franca senza dare troppo nell’occhio, ragione per la quale la inviterà a stare al suo fianco per capire che cosa è davvero successo alla ragazza.

Tuttavia, Ines sembrerà spaventarsi quando Angel le farà presente che l’assalitore di donne potrebbe non essere il reale killer, ma qualcuno di molto vicino ad Alicia. In ogni caso, il terrore evidente negli occhi della Acevedo non farà demordere Angel, dato che consegnerà alla donna la missiva scritta del sergente in modo tale che possa leggerla ed arrivare da sola alle sue stesse conclusioni. Ma Ines lo farà? Seguici su Instagram.