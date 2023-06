Un altro domani, anticipazioni dal 26 giugno al 1° luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 26 giugno a sabato 1° luglio 2023

A Rio Muni, la presenza di Kiros evita che Carmen venga aggredita dagli uomini di Ventura, ma la ragazza è ostinata a proseguire la sua vita senza farsi intimorire. La situazione si ribalta però non appena Francisco viene a conoscenza della situazione in cui si trova sua figlia. Julia propone a Leo di tornare a vivere da lei, ma l’uomo sembra indeciso. La festa organizzata da Linda per la riapertura del Rio Club si rivela un fallimento, probabilmente a causa dell’intervento di Patricia, che non ha ancora superato il fatto che don Benigno abbia preferito Linda a lei per la gestione del Club.

Tornata in fabbrica, Patricia scopre che Francisco ha organizzato un piccolo rinfresco in onore di Victor e non può fare a meno di mostrare tutto il suo disappunto e i suoi timori che Ventura possa decidere di vendicarsi contro tutti loro. Patricia decide di parlare con Ventura, ma ottiene solo 48 ore per convincere Victor a tornare a casa. Patricia allora racconta a Victor dell’aggressione di Carmen. A quel punto Victor decide di affrontare il padre. Cloe non riesce ad accettare che Dani le abbia mentito fino a questo momento. Elena cerca di convincere la ragazza a riappacificarsi con il figlio, ma Cloe non vuole saperne. Rendendosi conto che Ventura ostacola i suoi affari, Linda si presenta da lui per chiedergli di non metterle i bastoni fra le ruote, ma l’uomo le chiede in cambio di lasciargli il locale a disposizione per ben due sere a settimana.

Victor decide di cedere ai ricatti del padre e chiedergli perdono per proteggere Carmen. Carmen e Patricia hanno un confronto sulla situazione. Leo decide di fare una sorpresa a Julia e si confida con Ribero. Mentre Leo e Julia passeggiano romanticamente, l’uomo nota la presenza di una sua vecchia conoscenza che lo mette in agitazione. Leo ha una violenta discussione con Sebas, l’editore del giornale per cui lavora, quando gli annuncia di non voler più continuare a scrivere articoli su Julia perché si sente in colpa. Victor cede e si scusa pubblicamente con il padre, Carmen delusa si rifiuta di parlare con lui. Con l’aiuto di Francisco, Linda ottiene da suo padre il permesso di restare a Rio Muni per gestire il club e per questo gli è particolarmente grata.

Victor riesce finalmente a incontrare Carmen, che si dice profondamente amareggiata dall’atteggiamento remissivo di Victor dopo le minacce subite da entrambi. Diana non accetta la convivenza di Julia e Leo e cerca di intralciarla mettendoli in imbarazzo. Diana confida a Cloe di essersi iscritta a un sito di incontri e di aver iniziato a chattare con un uomo che le sembra interessante. Cloe le dà alcuni consigli su come gestire gli incontri online, ma la incoraggia a proseguire. Sebas si presenta a Julia e vorrebbe dirle la verità su Leo, che però interviene e ferma l’incontro tra i due. Angel confida a Linda di nutrire dei dubbi sull’atteggiamento benevolo da parte del padre di lei e teme che ci sia qualcosa sotto. Kiros confida a Mabalè che Carmen non gli ha concesso i giorni di riposo che gli servono per l’esame, esame del quale però Carmen è ignara.

Victor si dimette dalla segheria di Don Francisco e Carmen, ancora arrabbiata e delusa per il fatto che l’amico ha ceduto alle pressioni del padre, non fa nulla per fermarlo. Julia cerca di capire la natura del rapporto tra Leo e Sebas, ma Leo è piuttosto evasivo. Nel frattempo, Mario confida a Tirso di non fidarsi di Leo, di trovare in lui qualcosa di strano che non riesce a comprendere fino in fondo. Angel è preoccupato per Linda e confida le sue preoccupazioni a Ventura, che però non vuole sentire ragioni e ha intenzione di proseguire con le sue richieste verso la ragazza.

Mario affronta Leo che, messo alle strette confessa di essere il giornalista che ha scritto gli articoli su Julia. Intanto Ines confida a Carmen di essere molto preoccupata per Victor e chiede aiuto alla ragazza, che però ammette di essere molto delusa dal comportamento di Victor. Kiros ha perso i suoi appunti per l’esame e scopre che per errore sono finiti in alcuni documenti di Carmen, ma nonostante questo Kiros non se la sente di confidare a Carmen che si sta preparando a sostenere un esame. La notte brava di Ventura al Rio Club lascia il segno e Linda si trova a dover affrontare la devastazione lasciata dagli ospiti di Ventura.

Mario aiuta Erik a prepararsi per partecipare alla maratona. Olga racconta al figlio che anche lei da giovane amava l’atletica e per la prima volta dopo tempo, madre e figlio condividono un momento di tenerezza. Ventura invita Victor a partecipare maggiormente alla vita familiare, per non dare adito a chiacchiere. Francisco decide di mettere i bastoni fra le ruote a Ventura candidandosi alla carica di Presidente del Circolo degli Imprenditori, carica che Ventura occupa ormai da tempo perché nessuno ha il coraggio di opporsi a lui. Patricia intanto va da Linda e cerca di convincerla a cedere a lei la gestione del Rio club. Sebas propone a Leo di scrivere un libro su Julia in cambio del suo vecchio lavoro e minaccia Leo di raccontare a Julia la verità su di lui, ma il ragazzo non vuole cedere al ricatto. La cena organizzata da Tirso e Olga insieme a Leo e Julia si conclude nel peggiore dei modi.

Julia si sente sempre più coinvolta da Leo e confessa ad Elena che le piace tutto di lui (tutto ciò che conosce, ovviamente, poiché sta per scoprire la sua vera identità). Ora che Cloe sa che la sua migliore amica è un ragazzo, è combattuta: da un lato è ferita da Dani, dall’altro si rende conto che lui ha bisogno di lei più che mai. A Rio Muni, Carmen mantiene le distanze da Victor. Secondo lei, questo è il momento di scegliere da che parte stare: o con Ventura o contro Ventura. Intanto, Ventura ha scoperto che Francisco è in competizione con lui per la presidenza del Circolo degli Imprenditori ed è intenzionato a dare battaglia. Intanto Maria si offre di sostituire Erik nel suo lavoro al bar dell’albergo di Tirso, ma i risultati non sono quelli sperati. Victor inizia a lavorare nella libreria della madre Ines, con grande sorpresa di Carmen. Ventura chiede a Linda di avere il locale in esclusiva poche ore prima dell’inizio di una festa organizzata dalla ragazza. Seguici su Instagram.