Un Altro Domani anticipazioni: Julia scopre tutta la verità su Leo!

Fino a quando Leo Lozano (Juanlu Gonzalez) riuscirà a nascondere alla “neo-fidanzata” Julia Maria Infante (Laura Ledesma) che è lui l’autore degli articoli scandalosi incentrati su di lei e tutti gli abitanti di Robledillo? Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il falso psicologo sarà costretto ad ammettere tutta la verità, dopo che Julia la scoprirà nel peggiore dei modi…

Un Altro Domani, news: Leo e le pressioni di Sebas

Se avete avuto modo di seguire i nostri post precedenti, sapete sicuramente che Leo comincerà a comportarsi in maniera decisamente insolita – evitando di rispondere in continuazione ad un misterioso numero di telefono – non appena intreccerà una relazione sentimentale in piena regola con Julia. In più di un’occasione, quando la Infante non sarà nei paraggi, Lozano chiederà dunque a quell’utente di non cercarlo mai più per nessun motivo, ma non verrà affatto ascoltato.

Ad un certo punto si presenterà infatti a Robledillo l’editore Sebas. Attraverso un dialogo con Leo, emergerà dunque che l’uomo è il proprietario del blog juliamaria.es e che proprio il Lozano, in realtà un giornalista, è l’autore degli articoli shock che hanno minato la serenità della vita di Julia e dei suoi amici per diverse settimane. Un particolare che Leo non vorrà affatto che venga a galla, dato che si sarà innamorato di Julia, ma le sue bugie cominceranno purtroppo a scricchiolare…

Un Altro Domani, trame: Mario invita Leo a raccontare la verità a Julia

La prima persona che noterà nelle contraddizioni nei racconti di Leo sarà infatti l’arcigno Mario (Chema Adeva). Dopo essersi confidato con Chloe (Gloria Ortega) e Tirso (Oliver Ruano) circa i suoi sospetti, Mario passerà quindi al contrattacco e sottoporrà Leo ad un interrogatorio, portandolo a confessargli che, pur avendo studiato per diventare uno psicologo, è il giornalista che, per mesi, ha scritto contro la Infante e le persone a lei vicine.

Seppur infastidito dalle numerose menzogne, Mario darà a Leo un’ulteriore possibilità: dire a Julia tutta la verità prima che venga a scoprirla da qualcun altro. In ogni caso, sarà ormai troppo tardi…

Un Altro Domani, spoiler: Julia scopre tutta la verità su Sebas

Visto che Leo non vorrà proprio saperne di tornare a lavorare per lui, nemmeno quando gli proporrà di scrivere un libro con il quale potrà avere accesso nuovamente ai quotidiani più prestigiosi della Spagna, Sebas penserà bene di agganciare Julia, che già aveva conosciuto in precedenza fingendo di essere un amico di vecchia data dell’uomo, e gli rivelerà tutta la verità su Lozano.

La rivelazione shock porterà Julia a troncare la relazione con Leo al termine di un difficile confronto, dopo il quale si sentirà presa in giro per l’ennesima volta da un uomo. Non a caso, oltre ad evitare di avere qualsiasi tipo di rapporto o chiarimento con Leo, Julia si rifugerà nel lavoro pur di non pensare. Un atteggiamento che, nel giro di poco tempo, finirà per fare preoccupare Diana (Cristina de Inza) e Elena (Aida de la Cruz) poiché capiranno che la donna non sta affrontando la delusione come invece dovrebbe… Seguici su Instagram.