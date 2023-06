Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, Kiros Nsue (Ivan Mendez) avrà un solo obiettivo: sostenere l’esame per emanciparsi e liberarsi a tutti gli effetti del “potere” dei padroni bianchi. Tuttavia, questa impresa si rivelerà più difficile del previsto, a causa di una discussione che sorgerà con Carmen Villanueva (Amparo Pinero)…

Un Altro Domani, news: Kiros e il regalo dei suoi compagni

Come prima cosa, è giusto sottolineare che Kiros sembrerà sul punto di poter fare l’esame quando, seguendo un consiglio di Mabalè (Borè Buika), i suoi compagni della fabbrica di Francisco (Sebastian Haro) e Patricia (Silvia Godoy) faranno una colletta per regalargli i biglietti con i quali partire e sostenere l’interrogazione utile per ottenere l’emancipazione.

Proprio per questo, Kiros passerà tutte le notti sui libri e spesso farà tardi al lavoro, dato che non riuscirà a dormire quanto necessario. Un atteggiamento scostante che, purtroppo per lui, non passerà inosservato a Patricia, la quale non mancherà di rimproverarlo per ricordargli che la fabbrica sta attraversando un momento difficile e che c’è bisogno dello sforzo di tutti, “ritardatari compresi”, per consegnare in tempo delle importanti commissioni.

Proprio per questo, prima di chiedere le ferie per organizzare la sua trasferta verso la “libertà”, Kiros cercherà di riorganizzare i suoi turni di lavoro. Ma qualcosa andrà storto…

Un Altro Domani, trame: Carmen e i problemi con Victor

Per capire che cosa accadrà nello specifico, bisognerà osservare con attenzione anche la storyline che avrà per protagonista Victor Velez de Guevara (Jon Lopez). Per evitare che il padre Ventura (Iago Garcia) continui a fare del male a Carmen, il ragazzo deciderà infatti di fare retromarcia e si scuserà pubblicamente con lui di fronte ai soci, accettando tra l’altro di lasciare il posto di lavoro nella fabbrica di Francisco (che avrà appena riconquistato).

Una scelta che, come facilmente prevedibile, non troverà il favore di Carmen, la quale sottolineerà a Victor tutto il suo disappunto e gli dirà che non potrà mai tornare a fidarsi di lui, visto che ha buttato all’aria tutti gli sforzi che hanno fatto per cercare di inchiodare Ventura alle sue responsabilità circa il riarmo (fallito) degli schiavi neri.

Nonostante ciò, Victor andrà però avanti per la sua strada perché, come dirà alla madre Ines (Barbara Oteiza), quello sarà per lui l’unico modo per proteggere Carmen da altre rappresaglie da parte di Ventura.

Un Altro Domani, spoiler: Carmen nega a Kiros le ferie

Partendo da questi presupposti, per Kiros sarà dunque impossibile ottenere le ferie per partire e tentare l’esame di emancipazione, ciò perché, nel momento in cui gliele chiederà, Carmen sarà abbastanza nervosa per colpa di Victor e non gliele concederà (soprattutto quando Kiros, in forte imbarazzo, non le spiegherà per quale ragione ha bisogno di assentarsi per qualche giorno).

Fatto sta che il modo di fare di Kiros non troverà il plauso nemmeno di Mabalè, che lo inviterà ad affrontare nuovamente Carmen, sostenendo che non si farà strada nel mondo dei bianchi, come davvero vuole, se non riesce nemmeno a spiegare le sue ragioni ad una ragazza ragionevole come la Villanueva… Seguici su Instagram.