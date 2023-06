Un Altro Domani anticipazioni: Patricia scopre la relazione tra Angel e Ines!

Una clamorosa scoperta manderà in confusione la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Dopo alcuni sospetti, la donna avrà infatti la prova del fatto che il figlio Angel (Ivan Lapadula) intrattiene una relazione con la più matura Ines Acevedo (Barbara Oteiza) e non saprà come comportarsi a riguardo…

Un Altro Domani, news: Ines, Angel e la morte di Alicia

La faccenda si riaccenderà nel momento in cui Ines e Angel riprenderanno la loro “tresca” dal punto nel quale l’avevano lasciata diversi mesi prima; si tratta di una decisione che prenderanno quando crederanno erroneamente che l’assassino di Alicia Utanares (Elena Gallardo) sia stato arrestato. Inconsapevoli del fatto che il killer è Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia), e non l’uomo che quest’ultimo ha pagato per prendersi la colpa al suo posto, Ines e Angel non riusciranno più a stare lontani l’uno dall’altro e, dopo aver fatto nuovamente l’amore, vorranno dare una possibilità al loro legame extraconiugale.

Comunque sia, gli innamorati finiranno per commettere una grave imprudenza: si incontreranno infatti nella libreria della Acedevo e non nel capanno segreto, in mezzo alla foresta, in cui erano soliti dare sfogo alla loro passione. Un particolare che diverrà importantissimo nelle puntate successive…

Un Altro Domani, trame: Patricia sospetta che Angel frequenti una donna

Al termine di una serata, dove avrà fatto l’amore con Ines, Angel rincaserà più tardi del solito e si imbatterà in Patricia, la quale noterà subito che lui ha indosso una fragranza femminile. Ovviamente, il Godoy tenderà subito a deviare il discorso, ma la “cattivona” andrà avanti per la sua strada certa che il figlio stia frequentando una donna misteriosa di cui non vuole svelarle il nome.

Tuttavia, nei giorni successivi, Patricia continuerà a sbrigare le sue commissioni lavorative a Rio Muni e si renderà conto del fatto che il profumo che aveva addosso Angel era quello di Ines. Un elemento che costringerà i piccioncini a creare un diversivo per evitare che la donna arrivi alla verità: non a caso, fonderanno un club del libro per giustificare il tanto tempo passato insieme, facendo credere alla Godoy che i partecipanti all’attività siano tantissimi…

Un Altro Domani, spoiler: Patricia scopre la tresca tra Ines e Angel

La bugia però verrà scoperta qualche giorno dopo da Patricia. Quest’ultima si intratterrà a parlare con la pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardo) nel Rio Club e apprenderà, con estrema sorpresa, che l’attività di lettura proposta da Ines e Angel è un vero e proprio flop.

Dato che non capirà né perché il figlio le abbia mentito e né perché continui a passare tanto tempo con la moglie di Ventura, Patricia si introdurrà furtivamente nella libreria in orario notturno e, suo malgrado, assisterà ad un bacio piuttosto appassionato tra Angel e Ines.

Sconvolta, la Godoy scapperà in fretta e furia dall’attività commerciale, ma Ines e Angel si renderanno conto di essere stati scoperti da qualcuno. Insomma, la relazione proibita e segreta non sarà più tale e verso l’epilogo della telenovela il tutto culminerà in una grande tragedia… Seguici su Instagram.