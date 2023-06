Un Altro Domani anticipazioni: Tirso viene investito, è gravissimo!

Dramma in arrivo nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Nel bel mezzo di una discussione con Julia Maria Infante (Laura Ledesma), Tirso Noguera (Oliver Ruano) verrà investito da una macchina in corsa e le sue condizioni appariranno disperate fin dal primo minuto…

Un Altro Domani, news: Tirso e la scoperta su Olga

La storyline partirà nel momento in cui Tirso scoprirà con suo estremo rammarico che è stata la cognata Olga (Monica Miranda) a denunciare il fratello Jorge quando, diversi anni prima, ha effettuato una rapina in un bar (rapina poi sfociata nell’assassinio accidentale del proprietario dello stesso). A quel punto, Noguera si sentirà tradito dalla donna, con la quale ha cominciato una relazione, e non capirà per quale motivo non gli abbia mai svelato la verità, arrivando a mentirgli anche mentre si baciavano e facevano l’amore.

Distrutto, Tirso farà dunque sapere a Olga che deve uscire dalla sua vita e le chiederà di lasciare per sempre Robledillo de la Sierra. Olga rispetterà alla lettera tali parole, dato che andrà via immediatamente dalla cittadina lasciando per l’ennesima volta il figlio Erik (Alex Mola) da solo. Partendo da questi presupposti, il momento drammatico non tarderà ad arrivare…

Un Altro Domani, trame: Leo vuole riconquistare Julia

In tal senso possiamo anticiparvi che, nel giorno in cui si lasceranno, Tirso e Olga dovevano presenziare assieme, in albergo, ad una riunione organizzata da Julia per presentare ad alcuni possibili clienti la linea di complementi allegata ai mobili fabbricati nel proprio atelier. Dato che i due non si presenteranno, la Infante resterà senza un bel niente da mostrare agli ipotetici acquirenti, ma in cambio riceverà delle scuse plateali da parte di Leo Lozano (Juanlu Gonzalez), che dirà di fronte a tutti di essersi pentito di averle mentito per mesi (nascondendole di essere l’autore degli articoli di gossip sul suo conto e quello dei vicini) e le chiederà di perdonarlo perché si è innamorato davvero di lei!

Lì per lì Julia non darà a Leo alcun tipo di risposta, ma ciò infastidirà Tirso, che arriverà nell’albergo giusto in tempo per assistere alla confessione d’amore. Una scena che provocherà gelosia nel Noguera, nonostante la recente rottura con Olga, perché in fondo non avrà mai smesso di amare Julia.

Un Altro Domani, spoiler: Tirso viene investito

Tra un’incomprensione e l’altra, alcuni giorni dopo Tirso e Julia si rinfacceranno a vicenda ciò che l’uno non ha fatto per l’altra e viceversa, menzionando tra l’altro le liaison avute con Olga e Leo. In un impeto di coraggio, rimarcando che diversi mesi prima non ha voluto stare con lui poiché erroneamente convinta di aspettare un figlio da Sergio (Miguel Brocca), la Infante chiederà così al Noguera se sia davvero disposto a stare al suo fianco come fidanzato.

Per darle una risposta in fretta e furia, Tirso cercherà dunque di arrivare all’altro lato della strada ma non guarderà la carreggiata, motivo per il quale un’auto in corsa lo investirà e lo ridurrà in fin di vita. Non a caso, la dottoressa Jimena Lacosta (Bego Isbert) farà presente a Julia, una volta che lo visiterà, che Tirso potrebbe avere dei traumi irreversibili qualora dovesse risvegliarsi dall’incidente… Seguici su Instagram.