Un Altro Domani anticipazioni: Tirso scopre qualcosa di terribile su Olga!

Una terribile scoperta sulla cognata e nuova “fidanzata” Olga (Monica Miranda) manderà in crisi Tirso Noguera (Oliver Ruano) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. E tutto ciò avrà a che fare col fratello Jorge, rinchiuso in carcere dopo aver ucciso per errore un uomo durante un tentativo di rapina…

Un Altro Domani, news: Tirso e Olga in crisi a causa di Julia…

In primis, è giusto segnalare che Tirso e Olga vivranno un momento di crisi nella loro relazione quando il locandiere si mostrerà geloso per la liaison tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e Leo Lozano (Juanlu Gonzalez). A quel punto, Olga chiederà apertamente a Tirso se prova ancora qualcosa per Julia e le risposte piuttosto evasive del compagno non la soddisferanno appieno, ragione per la quale lei metterà uno stop al loro legame.

Comunque sia, anche grazie a Erik (Alex Mola) che inizierà ad accettare il fatto che la madre e lo zio si sono innamorati, Tirso e Olga si daranno presto un’altra possibilità, che si comprometterà definitivamente quando il Noguera scoprirà qualcosa di estremamente importante che la donna gli ha nascosto riguardo all’arresto del fratello Jorge…

Un Altro Domani, spoiler: Tirso scopre che Olga gli ha mentito

Eh sì: tramite una telefonata, Tirso apprenderà con estremo sgomento che è stata Olga a tradire Jorge e a denunciarlo alle autorità proprio mentre stava compiendo la rapina che poi si è conclusa con l’omicidio che l’ha portato a scontare tanti anni di carcere (tra l’altro non ancora conclusi).

Come facilmente prevedibile, Noguera si sentirà tradito dalla “fidanzata”, visto che non gli aveva mai fatto menzione della cosa, e si confronterà con Mario (Chema Adeva) per capire come comportarsi a riguardo. Alla fine, Tirso prenderà la decisione che gli sembrerà più giusta e penserà di affrontare Olga per chiederle direttamente delle spiegazioni su quello che ha scoperto. E il confronto sarà abbastanza drammatico…

Un Altro Domani, trame: Olga ammette le sue colpe

Di fronte all’insistenza di Tirso, Olga ammetterà infatti la sua responsabilità nell’arresto di Jorge, ma sottolineerà che non poteva immaginare che l’uomo finisse per uccidere per errore un uomo durante la rapina. Con le lacrime agli occhi, Olga farà dunque presente a Tirso di avere denunciato il marito perché non sapeva più come uscire dalla situazione difficile che viveva e di averlo fatto soprattutto per proteggere Erik, che all’epoca dei fatti era soltanto un bambino.

Tuttavia, nonostante le motivazioni che gli verranno elencate, Tirso recriminerà a Olga di avergli mentito per mesi, mentre lo baciava e faceva l'amore con lui, e la inviterà a lasciare quanto prima Robledillo de la Sierra sostenendo di non volerla più vedere. Ma Olga eseguirà quanto Tirso le ha chiesto o cercherà di farsi perdonare?