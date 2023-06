Un Altro Domani anticipazioni: Victor chiede a Carmen di sposarlo!

Aria di fiori d’arancio nel corso delle ultime puntate italiane di Un Altro Domani. Quando mancheranno poche settimane dal grande epilogo della telenovela, Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) e Carmen Villanueva (Amparo Pinero) decideranno infatti di dare una nuova possibilità alla loro relazione. Una svolta che darà modo al ragazzo di chiedere alla Villanueva di sposarlo… ma come andrà realmente a finire?

Un Altro Domani, news: Carmen e Victor si concedono una nuova possibilità

In primis, è bene specificare che Carmen e Victor si troveranno a dover cercare di arginare i contrasti sempre più forti nati tra Francisco (Sebastian Haro) e Ventura (Iago Garcia), i loro padri. La difficile situazione sembrerà infatti arrivare ad un punto di non ritorno quando Ventura incaricherà alcuni uomini di contaminare il legno della fabbrica di Francisco per mandare letteralmente in malora la sua futura produzione di mobili.

A quel punto, il Villanueva Senior finirà quindi per prendersela erroneamente con Victor, dato che si convincerà del fatto che si sia riavvicinato a Carmen soltanto per infiltrarsi nei lavori della fabbrica e dare a Ventura dei suggerimenti su come sabotarli. Un’idea, ovviamente, del tutto sbagliata, ma Francisco non vorrà sentire ragione e dirà che in casa sua non c’è posto per un Velez de Guevara.

Un Altro Domani, spoiler: Victor chiede a Carmen di sposarlo

Ad ogni modo, nonostante i contrasti evidenti tra le loro famiglie, Carmen e Victor vorranno concedersi una nuova possibilità. Non a caso, prima che lo venga a sapere da qualcun altro, la Villanueva deciderà di parlare a Kiros (Ivan Mendes) della relazione appena ripresa con Victor, che dirà di amare profondamente.

Come facilmente prevedibile, Kiros non prenderà la notizia nel migliore dei modi, perché in fondo nutrirà ancora dei sentimenti per Carmen, ma deciderà di fare un passo indietro perché saprà che i loro mondi sono del tutto inconciliabili. Una consapevolezza che sembrerà avere raggiunto anche Carmen, dato che accetterà di sposare Victor appena quest’ultimo glielo chiederà.

Un Altro Domani, trame: Carmen e Victor si sposeranno entro due settimane?

In tal senso, specifichiamo che Victor chiederà a Carmen di sposarla anche nel disperato tentativo di portare pace tra le famiglie Velez de Guevara e Villanueva. Proprio per questo, preciserà a Carmen che è necessario arrivare all’altare quanto prima, proponendole con successo di diventare sua moglie entro due settimane. Seppur titubante, la nostra protagonista non opporrà resistenza a questa iniziativa, ma si prenderà qualche ora per riflettere sul modo in cui comunicare il futuro matrimonio ai loro familiari.

E quando arriverà l’annuncio, l’unica a prenderla positivamente sarà Ines (Barbara Oteiza), mentre Ventura, Francisco e Patricia (Silvia Acosta) non nasconderanno il loro nervosismo. Comunque sia possiamo anticiparvi già da ora che, inaspettatamente, Ventura farà un passo indietro sulla sua reticenza alle nozze e siglerà la pace con Carmen in una maniera del tutto singolare e in grado di compromettere qualcuno… Seguici su Instagram.