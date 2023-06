Un Altro Domani anticipazioni: Victor comincia a lavorare con…

Anche se si scuserà pubblicamente con il padre Ventura (Iago Garcia) andando incontro all’ira di Carmen Villanueva (Amparo Pinero), il giovane Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) non vorrà più stare a stretto contatto con il genitore nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Non a caso, sceglierà di lavorare con un’altra persona…

Un Altro Domani, news: Victor si licenzia dalla fabbrica di Francisco

Come vi abbiamo già anticipato, Victor deciderà di assecondare la richiesta di Ventura e di chiedergli pubblicamente scusa per le accuse che gli avrà rivolto sul riarmo dei nativi della Guinea; ciò accadrà non appena Patricia Godoy (Silvia Acosta) gli svelerà che il padre sta minacciando continuamente Carmen, arrivando addirittura a farla aggredire da alcuni suoi uomini.

A quel punto, nonostante l’invito della Villanueva a resistere, Victor non se la sentirà di continuare ad andare a muso duro contro il padre e, dopo le scuse, comunicherà a Francisco (Sebastian Haro) che non intende più lavorare nella fabbrica, tant’è che presenterà ufficialmente le sue dimissioni. Una scelta che non piacerà affatto a Carmen, poiché si sentirà tradita e giudicherà vani tutti gli sforzi che ha fatto per fare uscire Victor di prigione quando Ventura faceva di tutto pur di farlo restare dentro.

Un Altro Domani, spoiler: Victor sceglie di lavorare con…

In ogni caso, la storyline si arricchirà presto di un altro particolare: durante l’ennesimo dialogo chiarificatore, Ventura farà sapere a Victor che deve cominciare ad occuparsi dei “negozi familiari”. Proprio per questo, con un vero e proprio colpo di genio, Victor penserà di farsi assumere dalla madre Ines (Barbara Oteiza) in libreria, facendo sapere a Ventura che anche la stessa, in fin dei conti, può essere considerata parte integrante delle attività commerciali di famiglia.

Pur spiazzato dall’idea del figlio, che ovviamente verrà assecondato da Ines, Ventura darà il suo benestare affinché Victor lavori in libreria, in primis perché la moglie avrà davvero bisogno di un aiutante dopo la “dipartita” di Linda Grisel (Esperanza Guardado), ormai a capo della gestione del Rio Club.

Un Altro Domani, trame: Ines, Victor e i problemi della libreria

Comunque sia, quando tutto sembrerà essersi appianato, Ventura troverà un nuovo modo per mettere i bastoni tra le ruote a Victor e, di riflesso, a Ines. Dando il via alla sua ennesima macchinazione, il Velez de Guevara Senior farà sapere alla moglie che da un po’ di tempo i conti della libreria sono in rosso e darà la colpa degli stessi ad un altarino funebre che la donna avrà eretto nel locale come ricordo della memoria della defunta Alicia Utanares.

Ventura dirà quindi a Ines che, dal suo punto di vista, quell’altarino non invoglia le persone ad acquistare da lei perché non vogliono ricordare il luogo dove una pazza squilibrata si è tolta la vita. Così, col suo solito modo di porsi irruente, Ventura metterà sull’avviso Ines: se i conti non si risolleveranno in tempi brevi, la libreria verrà chiusa.

Un'iniziativa improvvisa che sembrerà, ancora una volta, un escamotage per colpire Victor, ma che metterà Ines decisamente sul piede di guerra…