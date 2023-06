Un posto al sole: Lara scopre che Marina è tornata | Trama 13 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 13 giugno 2023

Martedì 13 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un duro confronto, una speranza forse disattesa, un inaspettato pericolo e una presa di distanza…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Marina (Nina Soldano) è tornata e subito la donna ha un aspro confronto con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ciò mentre Lara (Chiara Conti) scopre del rientro a Napoli dell'odiata rivale. Ida (Marta Anna Borucinska) sta cercando di tornare in città, ma un pericolo inatteso la attende nel corso del viaggio. Cerruti (Cosimo Alberti) spera che Castrese (Peppe Romano) voglia fare coming out e arriva a casa di Mariella (Antonella Prisco) pieno di aspettative… che però potrebbero rivelarsi troppo ottimistiche! Niko (Luca Turco) prende le distanze da Manuela (Gina Amarante) dopo averla vista in compagnia di Costabile (Antonio Fiore).