Un posto al sole: Marina, scontro rabbioso con Ferri | Trama 19 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 19 giugno 2023

Lunedì 19 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un apparente ritorno alla quotidianità, uno sfogo, un colloquio di lavoro e un ulteriore scontro tra coniugi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La grande fragilità di Marina Giordano (Nina Soldano) si nota tutta quando si verifica un rabbioso scontro con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Una Rosa (Daniela Ioia) sempre più frustrata riesce a sfogarsi con Giulia (Marina Tagliaferri). Eduardo (Fiorenzo Madonna) trova il modo per far sostenere a Clara (Imma Pirone) il colloquio di lavoro con il proprietario del ristorante. Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si sono chiariti sul bacio e tornano alle loro normali vite quotidiane… almeno in apparenza! Seguici su Instagram.