Un posto al sole: Roberto e Marina, dopo l’illusione crisi ancora più profonda | Trama 26 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 26 giugno 2023

Lunedì 26 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un gioco a carte scoperte, una volontà “pericolosa”, una crisi che non si risolve e un malore destinato a portare conseguenze…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ida (Marta Anna Borucinska) rischia di sabotare i progetti di Lara (Chiara Conti): la donna infatti ha deciso di riprendersi Tommaso. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) sembrano aver superato i loro problemi, ma non è vero: una crisi ancora più profonda è all'orizzonte. Renato (Marzio Honorato), dopo aver mangiato molto al Vulcano, non si sente bene e sarà Rossella (Giorgia Gianetiempo) a subire il colpo. Mariella (Antonella Prisco) è ormai certa che "Bufalotto" sia Michele (Alberto Rossi) e di conseguenza Guido (Germano Bellavia) dovrà giocare a carte scoperte con l'amico per scoprire la verità…