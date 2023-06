Un posto al sole: Ida sempre più audace, Lara entra in allarme | Trama 27 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 27 giugno 2023

Martedì 27 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una donna sempre più convinta, una posizione difficile e una convinzione da smontare…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Continua la "guerra fredda" tra Ferri e Marina, per quanto lei sembri fare un piccolo passo verso di lui. Ida è ormai decisa a riavere Tommaso e la sua sempre maggiore audacia mette in allarme Lara Martinelli. Il ricovero di Renato Poggi mette Rossella in una situazione difficile con Luca De Santis, mentre Ornella cerca di difendere la ragazza. Guido cerca un modo per mettere a tacere le ipotesi di Mariella, ancora convinta che Sasà e Michele stiano insieme.