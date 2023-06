Un posto al sole: i problemi di Eduardo si riversano su Rosa e Clara? | Trama 3 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 3 luglio 2023

Lunedì 3 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un coinvolgimento pericoloso, una distanza che cresce ancora, un gesto inaspettato e un sospetto molto forte…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Dopo il duro litigio con Eduardo (Fiorenzo Madonna), Alberto (Maurizio Aiello) pressa Clara (Imma Pirone) che a quel punto si chiede cosa sia meglio fare. Eduardo potrebbe trovarsi nei guai per via di un’operazione di polizia, ma la cosa finirà per coinvolgere anche Rosa (Daniela Ioia) e Clara. Tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) la distanza sembra aumentare ancora. Lara (Chiara Conti) è ancora occupata a gestire Ida (Marta Anna Borucinska), che peraltro sta per compiere un gesto inatteso. Spinta da Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) inizia a indagare su Castrese (Peppe Romano) e sull’eventualità che sia proprio lui “Bufalotto”… Seguici su Instagram.