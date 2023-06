Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 giugno 2023

Anche la prossima sarà una settimana con sei episodi di Un posto al sole, visto che giovedì 15 giugno assisteremo a due puntate (una di seguito all’altra). Vediamo cosa succederà.

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2023

Ignara delle intenzioni di Ida, che vuole a tornare a Napoli, Lara cercherà di approfittare di una ricorrenza familiare per ritagliarsi un posto sempre più centrale nella vita di Roberto. Un arrivo a sorpresa potrebbe però scombinare i suoi piani. Cerruti e Castrese ricevono un invito inaspettato da Mariella, a cui non sanno come rispondere. Fausto rivolge ai soci del Vulcano una richiesta che metterà i tre in una spiacevole e scomoda situazione.

Il ritorno di Marina porta la donna ad un doloroso confronto con Roberto Ferri. Lara scopre con preoccupazione dell’arrivo della rivale a Palazzo Palladini, Ida cerca di tornare a Napoli, ma durante il viaggio si troverà ad affrontare un pericolo inaspettato. Cerruti si presenta a casa di Mariella carico di aspettative, sperando che Castrese sia finalmente pronto a fare coming out, ma le sue aspettative potrebbero essere troppo ottimistiche. Dopo aver visto Manuela con Costabile, Niko prende le distanze dalla ragazza.

Ida rivelerà un lato inaspettato del proprio carattere Roberto chiarirà le cose con Lara, Marina, sospettosa, troverà un modo per cercare di scoprire cosa sia accaduto durante la sua assenza. L’intesa fra Luca e Giulia continua a crescere destando un certo fastidio in Renato, Luca dovrà fare i conti con i pregiudizi legati alla sua malattia. Mariella inizia a sospettare che Sasà le nasconda qualcosa.

La situazione tra Roberto e Marina si fa sempre più tesa. E mentre l’uomo cerca in tutti i modi di salvare il loro matrimonio, Marina prenderà una decisione davvero inaspettata. Ornella vive con un po’ di amarezza il ridimensionamento del suo ruolo in ospedale, Rossella è sempre più in disaccordo con l’atteggiamento di Riccardo. Michele, intanto, dispiaciuto per la discussione con Luca, prova a recuperare. Cerruti, in crisi con Castrese, si chiude in sé stesso, Mariella continua a chiedersi chi si nasconda dietro Bufalotto.

Persiste la diversità di vedute tra Rossella e Riccardo, Ornella farà riflettere la Graziani su un aspetto del carattere di Crovi che lei non aveva considerato. In un momento di nostalgia, Nunzio decide di chiamare Chiara ma la telefonata avrà un risvolto inaspettato che lo lascerà sconcertato. La frattura tra Ferri e Marina si fa sempre più profonda, tanto da spingere la Giordano a cacciare di casa il marito. Un arrivo improvviso a Napoli rischia di intralciare i piani di Lara, in partenza con il figlio per Capri.

Dopo il bacio, Rossella e Nunzio tornano apparentemente alle loro rispettive vite, ma quanto successo tra loro non li ha lasciati indifferenti. Sempre più interessato a Clara, Eduardo farà un gesto nei confronti della ragazza che la colpirà molto. Renato non ha preso bene la frequentazione tra Giulia e Luca e, pur di evitarla, chiede ospitalità ad Otello, ma il suo strano comportamento verrà notato da Raffaele.