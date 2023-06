Un posto al sole anticipazioni: Viola ed Eugenio, problemi a go-go! Lei “sfugge”, e lui?

Ne abbiamo già parlato: il lieto fine che sembrava esserci stato tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) si è dimostrato solo apparente e le cose tra i due continueranno ad andare male anche nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Eh sì: con l’attentato dello scorso agosto (nel quale ha perso la vita la povera Susanna) è iniziato anche un lungo periodo di crisi tra i coniugi Nicotera, con Viola che si è pure trovata coinvolta in una “simpatia” con l’agente Damiano Renda (Luigi Miele). Tutto ciò fino a poco tempo fa, quando la Bruni junior ha volontariamente scelto di tornare con il marito.

L’intenzione di ricominciare con il consorte, però, alla fine non ha dissipato i dubbi e le incertezze di Viola, che proprio recentemente ha raccontato a mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli) come il matrimonio con il magistrato non sia mai tornato a livelli ottimali. Ma cosa succederà nell’immediato futuro?

Ebbene, il rapporto tra Viola ed Eugenio nelle prossime settimane non migliorerà, anzi se vogliamo peggiorerà ancora: lei diventerà sempre più “sfuggente” con quello che dovrebbe essere l’uomo della sua vita, mentre lui di rimbalzo inizierà decisamente a essere stanco e sfiduciato. Una freddezza, dunque, destinata inesorabilmente ad aumentare: sarà la fine?

Quel che è certo è che Nicotera già da un po’ è oggetto delle attenzioni di una sua valente collega, attenzioni che finora non hanno comunque mai superato la “soglia di guardia”. Le cose cambieranno? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.