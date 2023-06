Una mamma all’improvviso: cast e trama della miniserie di Canale 5

Arrivati alla soglia degli anta si comincia a fare i primi conti con la vita. Ma che succede se quella vita non l’hai vissuta per colpa di un lungo coma e adesso, malgrado una figlia diciassettenne, senti il bisogno di recuperare tutte le esperienze importanti di cui sei stata privata? Su questo concept si basa Una mamma all’improvviso, la miniserie in due puntate in onda questa sera su Canale 5 che racconta la storia di un complicato e inedito rapporto tra madre e figlia.

La storia ha inizio quando Claudia (Giulia Bevilacqua), donna affascinante e madre trentacinquenne, si risveglia da un coma lungo 17 anni. Dopo un inizio difficoltoso, la donna riprende la sua vita da adolescente come se non si fosse mai interrotta. Un comportamento che turba molto la figlia adolescente Michela (Alice Maselli), detta Miky, che fin dalla sua nascita ha vissuto senza una madre. Di Miky si sono occupati i nonni materni e in particolare nonno Nino (Enzo De Caro) che, rimasto vedovo, ha vissuto sperando ogni giorno in un “risveglio” della figlia.

Durante la sua crescita, la ragazza ha potuto contare anche sugli amici di un tempo della madre che l’hanno accudita con amore, come Giuliano (Simone Corrente), insegnante idealista, che ha sempre avuto un debole per Claudia ma che presto sposerà Vittoria. C’è poi la coppia formata da Stefano, prestante professore di educazione fisica e dall’affascinante Fiorenza.

Nella vita di Miky ci sono anche i suoi compagni di scuola, i suoi possibili papà e il dottor Benpieri che ha seguito Claudia negli anni del coma. Aiutato dalla svampita infermiera Virginia, con cui ha una relazione extraconiugale, il medico cerca di approfittarsi del miracoloso “rispetto” di Claudia per farsi riconoscere meriti scientifici che assolutamente non ha. Virginia attende da anni il giorno in cui “il suo luminare” si liberi dalla ingombrante moglie, Anna (Cecilia Dazzi), ora più pericolosa che mai: in quanto psichiatra di Claudia rischia di scoprire, nascosti nel cervello della paziente, certi imbarazzanti segreti su Benpieri…

Nel cast diretto da Claudio Norza, capitanato da Giulia Bevilacqua e Alice Maselli, troviamo i già citati Enzo De Caro e Simone Corrente, ma anche Elena Cucci (Fiorenza), Raniero Monaco di Lapio (Stefano, affascinante prof di educazione fisica), Margareth Madè (Vittoria, fidanzata di Stefano), Dino Abbrescia (dottor Benpieri), Crisula Stafida (l’infermiera Virginia) e Cecilia Dazzi (la psicologa Anna). La produzione è di Sunshine Production, mentre la sceneggiatura è opera di Luca Biglione. Seguici su Instagram.