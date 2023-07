Anticipazioni Un altro domani: Tirso vende l’hotel a Diana

Manovre importanti nelle ultimissime puntate italiane di Un Altro Domani. Infatti, a causa del periodo difficile che starà attraversando, Tirso Noguera (Oliver Ruano) deciderà a malincuore di vendere il proprio hotel, anche per concentrarsi maggiormente sulla sua ripresa. E così, nel giro di poco tempo, la proprietaria dell’hotel diventerà Diana (Cristina de Inza), la madre di Julia Maria (Laura Ledesma).

Un Altro Domani, news: Tirso e la difficile convalescenza

La faccenda inizierà pian piano a delinearsi nel momento in cui Tirso confesserà a Elena Prieto (Aida de la Cruz) che soffre di una leggera forma di atassia. A quel punto, dato che farà davvero fatica a muoversi senza l’aiuto di qualcuno, Tirso sarà costretto ad appoggiarsi ad Elena, ciò perché il nipote Erik (Alex Mola) si sarà trasferito a Tenerife in seguito ad una vantaggiosa offerta di lavoro.

Una scelta, quella di stare da Elena, ben ponderata da parte di Tirso: l’uomo non vorrà più avvicinarsi a Julia, che nel frattempo avrà intrecciato nuovamente una relazione con Leo Lozano (Juanlu Gonzalez), il quale vorrà stare con la Infante anche se sarà consapevole del fatto che lei è innamorata del Noguera. Nonostante i sensi di colpa dovuti al fatto che Tirso sarà investito proprio mentre si trovava in sua compagnia, Julia non riuscirà a chiarire con il bell’oste e la svolta arriverà facilmente…

Un Altro Domani, spoiler: Tirso vende l’hotel a Diana

Nei giorni difficile della convalescenza, Tirso avrà infatti modo di ripensare a tutta la sua vita e non troverà altra scelta se non quella di vendere l’hotel, di cui per motivi di forza maggiore non può più prendersi cura come vorrebbe. Proprio per questo, Noguera deciderà di cedere l’attività e, alla fine, accetterà di farla passare nelle mani di Diana, in cerca di nuove “prospettive” dopo il fallimento del suo matrimonio con Oscar.

Come facilmente prevedibile, la cessione dell’attività innescherà però dei nuovi problemi, in primis a Cloe (Gloria Ortega), la quale avrà iniziato a lavorare nel bancone del bar pur di non stare al fianco di Dani (Kenai White) nella bottega di mobili di Julia. Proprio per questo, prima di venderle l’albergo, Tirso porrà un’unica condizione a Diana, ossia che Cloe continui a lavorare lì…

Un Altro Domani, trame: Diana vuole licenziare Cloe

Ma Diana rispetterà davvero la parola data? In realtà, il giorno successivo alla firma della cessione d’attività, Diana farà presente a Cloe che deve lasciare il suo impiego e metterà immediatamente un annuncio per cercare nuovo personale per l’hotel. Una notizia che, neanche a dirlo, farà imbestialire la giovane, che con la complicità del fidanzato Ribero (Mario Garcia) farà immediatamente sparire l’annuncio.

Anche questo escamotage non andrà ovviamente nel migliore dei modi, visto che Diana scoprirà tutto quanto e si arrabbierà ancora di più con la sua dipendente. Insomma, anche se mancheranno pochissime puntate al gran finale della telenovela, la situazione dell'albergo sembrerà decisamente in alto mare…